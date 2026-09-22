Renfe habilita la compra de billetes para octubre en el Eje Atlántico sin los nuevos servicios prometidos

Viajeros aguardan por su tren en el vestíbulo de la estación provisional de A Coruña Patricia G. Fraga

Los usuarios del tren que recorren a diario el Eje Atlántico ya pueden adquirir sus billetes para el próximo mes de octubre. Y es que, después de que Renfe haya mantenido bloqueada la venta a partir del día 1 con motivo de la reorganización de servicios en el corredor de Media Distancia durante varias semanas, este martes por fin la compañía ha habilitado la compra de boletos para finales de la próxima semana. Aunque, eso sí, sin los nuevos servicios prometidos.

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Si bien el nuevo ‘Plan Galicia’ había previsto para el 10 de septiembre -y luego para el 1 de octubre- novedades en la línea entre A Coruña y Vigo –como la implantación de trenes de la serie 106 (actuales AVE)–, como mínimo hasta la segunda quincena del próximo mes, la operadora pública mantendrá las mismas frecuencias y el mismo número de servicios. Y es que, por el momento, vuelve a ser imposible poder formalizar viajes más allá del día 14. En apenas varias horas desde la venta disponible, varios servicios -sobre todo Regionales- ya agotaron sus plazas.

Tal y como recordó el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en su visita a la comunidad, el ‘Plan Galicia’ aumentaría en un 24% las plazas en la línea. Lo haría gracias a la implementación de varios convoyes de la serie 106 (trenes Avril). En concreto, uno a primera hora de la mañana desde Vigo y otro a última hora de la tarde desde A Coruña. Estos servicios, además, se complementarían a los actuales S-121, que podrían viajar en doble composición siempre que la demanda así lo requiera.