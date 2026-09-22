Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Remolcan hasta el puerto de A Coruña un velero que se encontraba a la deriva a 8 millas al norte de Baldaio

Ep
22/09/2026 10:24
Así son las embarcaciones de Salvamento Marítimo
Embarcaciones de Salvamento Marítimo
Javier Corominas
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Un velero tuvo que ser remolcado este lunes a primera hora de la noche hasta el puerto de A Coruña, después de verse a la deriva en la zona de Baldaio.

Concretamente, tal y como informó Salvamento Marítimo, la Salvamar Betelgeuse fue la encargada de remolcar el velero, ubicado a la deriva a unas ocho millas al norte de Baldaio, en el municipio coruñés de Carballo.

Estaba a la deriva por fallo mecánico y falta de viento, y la salvamar ha acudido en su auxilio para remolcarlo a puerto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los vecinos se reunieron en el centro social para avanzar en las medidas para defender Espenuca

Coirós se moviliza para 'salvar' el Mirador de Espenuca
Lucía Tenreiro
Así son las embarcaciones de Salvamento Marítimo

Remolcan hasta el puerto de A Coruña un velero que se encontraba a la deriva a 8 millas al norte de Baldaio
EP
El ideal gallego

‘Mi día’ de la ONCE deja en A Coruña 3.000 euros
Redacción
Yohannes Roel posa en San Amaro

Yohannes Roel: "La IA puede generar contenidos que antes requerían semanas de rodaje"
Noelia Díaz