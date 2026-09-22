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A Coruña

Pacientes "desesperados" en A Coruña por conseguir los nuevos fármacos para el alzhéimer

Afaco denuncia que los medicamentos que prometen frenar la enfermedad no llegan a los usuarios de la ciudad

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
22/09/2026 03:22
Nerea Rey, logopeda y responsable del centro de Afaco de San Diego
Nerea Rey, logopeda y responsable del centro de Afaco de San Diego
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Cuando se anunciaron los nuevos fármacos para el alzhéimer fue una gran revolución y una gran esperanza para las familias. Por fin se iba a poder frenar la enfermedad, según afirmaban los especialistas, ya que estos medicamentos podían modificar la evolución de la misma. Sin embargo, un año después de la comercialización de Lecanemab y dos meses desde Donanemab, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de A Coruña (Afaco) denuncia que estos fármacos “no están llegando”.

Las familias están desesperadas porque lo que quieren es una solución, un cambio, que haya algo nuevo porque ahora no hay nada”, lamenta la responsable del centro terapéutico de Afaco en San Diego, Nerea Rey.

Según explica, estos nuevos medicamentos ya están aprobados por la Unión Europea y suponen “un salto importante”, ya que los fármacos que existían hasta el momento no trataban la evolución de la enfermedad, sino los síntomas. Pero no están llegando a quien tiene que llegar.

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“La verdad es que no sabemos qué está pasando, suponemos que es algo económico porque son fármacos muy caros”, explica la logopeda.

Otro de los factores que puede explicar esta situación es que estos medicamentos no sirven para todos los pacientes y sus efectos secundarios son elevados. Pero Afaco no acepta “excusas” ni sobre las consecuencias ni sobre la seguridad de los fármacos, la racionalización del gasto público o el escaso número de beneficiarios. “Esa es la gran reivindicación de este año: aunque sean pocos los pacientes que puedan beneficiarse, la medicación debe llegarles. Al fin y al cabo, otros medicamentos también tienen efectos secundarios”, recuerda la responsable de Afaco, que recalca que el “no ya no es una respuesta”.

Tendencia al alza

Este problema se agrava con el mayor diagnóstico de pacientes, ya que tal y como explica la responsable del centro de San Diego, las demencias se detectan cada vez antes y a edades más tempranas: “Creo que es porque la gente es más consciente y a la mínima observación de un cambio, consulta”.

Este cambio ha hecho que cada vez haya más diagnósticos a gente joven, entre 55 u 65 años, que todavía están en edad laboral. “Antes se perdía mucho tiempo. En personas mayores porque se asumía por la edad, y en jóvenes, porque se atribuía a una depresión o a un bajo estado de ánimo”, lamenta Rey.

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Pero el diagnóstico precoz es “clave” porque les permite “ganar mucho tiempo”, al trabajar sobre las capacidades que aún conservan: “Al disponer de más facultades preservadas, intervenimos sobre ellas para retrasar el avance de la enfermedad lo máximo posible. La enfermedad seguirá evolucionando, porque es neurodegenerativa, pero conseguimos que el proceso vaya más despacio”.

En Afaco cuentan con el programa ‘Actívate’, dirigido a fases muy iniciales de la enfermedad, incluso para personas que aún no tienen un diagnóstico formal de demencia, pero sí de deterioro cognitivo. Una iniciativa donde ya hay “lista de espera”, debido a que los pacientes buscan “activamente” recursos por su cuenta sin recurrir al especialista. “Tenemos tanta demanda en este programa inicial que nos estamos planteando abrir un cuarto grupo”, asegura la responsable.

Actualmente, Afaco atiende a cerca de un centenar de usuarios en el centro de San Diego, del que es responsable Rey, mientras que en los centros de día hay unos 60 pacientes. 

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