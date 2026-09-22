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A Coruña

‘Mi día’ de la ONCE deja en A Coruña 3.000 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/09/2026 09:48
Un puesto de venta de cupones de la ONCE
El Ideal Gallego
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‘Mi día’ de la ONCE ha dejado en A Coruña un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del lunes 21 de septiembre.

José Luis Suárez Villar es el vendedor de la ONCE que ha dado este premio de 3.000 euros desde su punto de venta situado en la Plaza de España, número 24.

‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.

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