Los dulces de la pastelería más famosa de París ya tienen su versión en A Coruña: “Es una locura lo que están triunfando"

Raquel Martínez, propietaria de Los Postres de Kelly Patricia G. Fraga

Son los trampantojos más famosos del mundo. Hay quien hace colas de dos horas y media en el corazón de París para probar los postres y cruasanes del Hôtel Meurice, donde Cédric Grolet, el pastelero más aclamado de Francia, tiene una de sus pastelerías. Parecen frutas, pero en realidad, son pasteles de chocolate rellenos de mousse y mermelada.

Raquel Martínez, copropietaria de Los Postres de Kelly (Panaderas, 13), es una de esas personas que quiso probar los trampantojos del maestro pastelero en la capital francesa, pero no llegó a tiempo. Sí lo hizo en Londres. El resultado: “Me enamoró”.

Curiosamente, hace “cuatro o cinco años”, una clienta le pidió recrear estos dulces para un cumpleaños especial, y así lo hizo. “Por falta de tiempo, lo fuimos dejando, pero otra clienta a principios de año nos los pidió, y luego llegó un pedido con el triple. Al final los decidimos hacer todos los fines de semana, viernes y sábados, e intentamos sacarlos toda la semana, pero no siempre da tiempo”.

El obrador de Martínez, en la calle Panaderas, es conocido en A Coruña como el lugar en el que cualquier tarta es posible. Diseños de todo tipo, sabores sin límites o incluso la versión de los virales cruasanes ‘supreme’ de la pastelería Lafayette Gran Café and Bakery de Nueva York tienen su base en este rincón de la ciudad. Ahora, los trampantojos triunfan, y prueba de ello son los numerosos vídeos que llenan las redes sociales “probando los dulces de Cédric Grolet en A Coruña”.

“Son mousses y compota de la fruta o praliné de frutos secos. Algunos tienen dos o tres elaboraciones, excepto el de cacahuete, que tiene cuatro”, explica Martínez. Hasta ahora cuentan con ocho sabores diferentes, el de cacahuete, pistacho, mango, fresa, frambuesa, mora, limón y fruta de la pasión. Pero la lista continuará: “Tenemos algunos más en proceso”.

Pese a inspirarse en los dulces del maestro pastelero francés, la copropietaria de Los Postres de Kelly aclara que la receta es propia. “El exterior está inspirado en los suyos, pero todo lo demás son recetas nuestras, de libro. Por ejemplo, el de chocolate, que está en proceso, es una receta que llevamos haciendo cinco años”. El precio de cada creación es de 7,50 euros.

La acogida por degustar estos famosísimos postres ha sorprendido a estos artistas del dulce coruñeses. “Es una locura lo que está triunfando. Si solo hiciésemos esto, podríamos hacer muchos más, pero no nos da la vida con todo”, concluye.