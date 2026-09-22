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A Coruña

Las familias del Zalaeta volverán a movilizarse si el jueves no hay novedades sobre el amianto

Dani Sánchez
Dani Sánchez
22/09/2026 20:23
Un momento de la anterior concentración, en ZalaetaProtesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso porque la Xunta paraliza las obras de retirada de amianto
Un momento de la anterior concentración, en ZalaetaProtesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso porque la Xunta paraliza las obras de retirada de amianto
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Cuando parecía que las familias del IES Ramón Menéndez Pidal –conocido como instituto de Zalaeta– empezaban a tener respuestas y, sobre todo, soluciones, sobre el proceso de retirada de amianto en el centro, esta semana se inició, de nuevo, con incertidumbre. 

Y es que, después de que confirmasen desde Dirección que los trabajos de eliminación del mineral en las aulas comenzarían el pasado viernes y se prolongarían durante todo el fin de semana, lo que no esperaban desde el AMPA es que finalmente nadie apareciese por ahí entre el viernes y el domingo. 

Protesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso

El amianto del instituto de Zalaeta se empezará a retirar este fin de semana

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Por lo que, si el jueves –fecha de celebración de la asamblea general– no hay novedades sobre estas obras, habrá nuevas movilizaciones a las puertas del instituto. Así lo confirmaron desde el AMPA el martes, quienes recibieron “perplejos” la noticia de que finalmente no se ejecutaron los trabajos de retirada de amianto durante el pasado fin de semana. 

Según explicaron desde el centro, la retirada del material tóxico se realizaría en dos fines de semana –18, 19 y 20 de septiembre, y 25, 26 y 27–. En ambos casos las obras empezarán el viernes por la tarde, por lo que no podrá haber nadie en el centro entre las 16.00 horas del viernes y las 19.00 horas del domingo. 

Protesta y carteles por la presencia de amianto en el instituto de Zalaeta

La Xunta garantiza que la retirada de amianto del instituto de Zalaeta "no implica un riesgo para la salud"

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Así, también se informó de que el centro será limpiado cada domingo, y que durante el tiempo que duren las labores, tampoco se podrá usar el aparcamiento del centro. 

En este sentido, desde el AMPA también lamentan que todavía no se les haya informado sobre la modificación del plan de trabajo con riesgos de la presencia de este material, a pesar de que la Dirección aseguró que serían facilitados por la Consellería de Educación. 

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