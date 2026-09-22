La Xunta culpa al Ayuntamiento de los desprendimientos en la cubierta del CEIP Cidade Vella

Un operario, esta mañana, a las puertas del CEIP Cidade Vella Germán Barreiros

El CEIP Cidade Vella continúa sin soluciones después de que, el pasado 10 de septiembre durante las obras de mantenimiento en el tejado, una piedra de grandes dimensiones atravesase parte de la cubierta de una de las dependencias del colegio –a escasos metros de las aulas– en pleno horario lectivo. Un suceso que provocó el malestar de las familias, quienes calificaron de “extrema” la situación actual del centro. Según la Xunta, el principal responsable de este suceso es el Ayuntamiento de A Coruña, la administración que se encontraba realizando trabajos en la parte superior del edificio. Desde el Gobierno local, por su contra, consideran que el material que provocó la rotura de parte de la cubierta pertenecía al Ejecutivo gallego, que es quien realizó actuaciones en el tejado del centro por última vez.

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En plena guerra abierta entre administraciones, el escombro en la cubierta sigue presente en el colegio. Según explicaron desde el colegio lo único que se hizo fue tapar el agujero provocado por la piedra de grandes dimensiones. Según explicaron fuentes municipales –y secundaron desde el AMPA del colegio–, el centro necesita una reforma integral. Por lo que, de ser así, la responsabilidad de realizar nuevas actuaciones ya no corresponde al propio Ayuntamiento, sino al Gobierno autonómico.

Resultado del mantenimiento

En una visita al centro el pasado mes de diciembre, el director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Xunta, José Álvarez, explicó que las deficiencias del colegio son “resultado directo de la no realización de las tareas de conservación y cuidado periódicas que le competen al Ayuntamiento”, al que instó a asumir sus responsabilidades de mantenimiento.

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Desde el Gobierno local, por su parte, respondieron que “la Consellería de Educación gestiona más de 3.000 millones al año –diez veces más fondos del total de que dispone el Ayuntamiento para todo–” y que este mismo verano la Xunta “anunció docenas de obras en colegios y ninguna de ellas corresponde a ningún colegio de A Coruña”. Algo que niegan desde la Xunta, quienes indican que desarrollaron obras en trece centros educativos de la ciudad, con una inversión de más de 170.000 euros. Además, hace apenas una semana el propio conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comprometía por dos millones de euros una rehabilitación integral en el CEIP de Prácticas.

Más de 400.000 euros en actuaciones en menos de veinte años El CEIP Cidade Vella es uno de esos colegios de la ciudad en el que ya no resulta extraño ver andamios o camiones a las puertas del centro. El anteriormente conocido como Montel Touzet de la calle Herrerías, es una de las instituciones educativas más antiguas de la ciudad. Por ello, en los últimos años se ha visto envuelto en una gran cantidad de obras de reforma y mejora. Algunas de ellas, responsabilidad del Gobierno autonómico. De hecho, desde 2009 el Ejecutivo gallego invirtió un total de 400.000 euros en diferentes actuaciones en el colegio. Entre ellas, según explicaron, la sustitución de la cubierta y parte de la renovación de las ventanas del centro.