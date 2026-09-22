La Real Orden de Caballeros de María Pita convoca la XXXIV edición de los Juegos Florales

Entrega de premios de los Juegos Florales de María Pita de la pasada edición El Ideal Gallego

La Real Orden de Caballeros de María Pita ha abierto la convocatoria de la XXXIV edición de los Juegos Florales, un certamen que este año gira en torno a la figura del filólogo e historiador Ramón Menéndez Pidal y al centenario de la publicación de su obra Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI.

Bajo el lema 'Raíces que hablan', los participantes podrán presentar sus poemas hasta el próximo 10 de octubre. La entrega de premios tendrá lugar el 15 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Colón, en un acto de acceso libre.

Los ganadores de las categorías Senior y Junior recibirán, respectivamente, la Tizona de Oro y una flor, además de premios económicos de 2.000 y 1.000 euros. El certamen cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y del Colegio British Royal School-Grupo Os Pequerrechos.

La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía, salvo a quienes resultaron ganadores en la edición de 2025. Cada participante podrá presentar hasta dos trabajos originales e inéditos, escritos en gallego o castellano y que no hayan sido publicados ni presentados anteriormente en otros certámenes.

Los poemas deberán tener una extensión de entre 32 y 200 versos y presentarse en formato A4, por una sola cara, a doble espacio y con letra Arial de 14 puntos.

Los trabajos deberán entregarse por triplicado —original y dos copias—, sin firma y bajo lema y título. Además, deberán acompañarse de un sobre cerrado con los datos personales del autor, documentación identificativa y datos de contacto y bancarios.

Los trabajos pueden enviarse o entregarse en la sede social de la Real Orden de Caballeros de María Pita, situada en la Plaza de Azcárraga, número 13, bajo, 15001 A Coruña. En el exterior del sobre deberá indicarse si la obra concurre a la categoría Senior o Junior.

Los Juegos Florales de la Real Orden de Caballeros de María Pita fueron recuperados en 1992, retomando una tradición que se inició en A Coruña en 1861, cuando se celebró la primera edición en el entonces denominado Teatro Principal, actual Teatro Rosalía de Castro.

Desde hace más de tres décadas, la institución coruñesa dedica cada edición a una figura o lugar destacado relacionado con la ciudad.

En la pasada edición, los premios de las categorías Senior y Juvenil recayeron en Lucía Aldao y Lola Ricoy, respectivamente.