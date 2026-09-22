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A Coruña

La obra ‘A Miseria’, de Xerardo Quintiá, ganadora del Premio Narrativa Breve Repsol

La convocatoria de esta edición superó el número de obras presentadas, con más de 60 originales e inéditas

Julia Nóvoa
22/09/2026 16:35
Un momento del acto del Premio Narrativa Breve Repsol, esta mañana, en la Fundación Luis Seoane
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La obra bajo el título y lema ‘A Miseria’, de Xerardo Quintiá, resultó ganadora de la vigésima edición del Premio Narrativa Breve Repsol en lengua gallega y recibirá una dotación económica de 15.000 euros, además de la publicación del libro por la Editorial Galaxia.

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La Fundación Repsol convoca el Premio Narrativa Breve Repsol, dotado con 15.000 euros

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Así lo comunicó en la mañana de este martes el portavoz del jurado, Armando Requeixo, en un acto celebrado en la Fundación Seoane que también contó con la presencia de representantes de las entidades impulsoras del premio: o secretario xeral de Lingua, Valentín García, directora de la Refinería de Repsol en A Coruña, Natalia Barreiro; el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; el director general de la Editorial Galaxia, Marcos Calveiro; el presidente de la Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), Cesáreo Sánchez, y la académica de la Real Academia Galega Dolores Palomino.

Éxito de participación

Así, este año la convocatoria del veinte aniversario superó el número de obras presentadas, con más de 60 originales e inéditas. Armando Requeixo destacó de la novela de Xerardo Quintiá ”a capacidade para artellar un relato de fonda sensibilidade social, que plasma a traxedia dun desafiuzamento e as dramáticas consecuencias que provoca na familia que o padece”.

Xosé Manuel Soutullo, director xeral da Editorial Galaxia; Natalia Barreiro, directora do Complexo Industrial de Repsol A Coruña; Carmen V. Valiña gañadora do Premio e Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística,

Carmen V. Valiña recibe o Premio Narrativa Breve Repsol pola súa obra 'Illa de sangue'

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Según los miembros del jurado, “está escrita cunha prosa de moi fino burilado, chea de imaxes poéticas. Esta historia conmoverá ao lectorado, convidándoo a repensar o inclemente e feroz mundo no que vive unha parte da sociedade actual”, expresaron durante el acto.

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