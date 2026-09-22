La obra ‘A Miseria’, de Xerardo Quintiá, ganadora del Premio Narrativa Breve Repsol

Un momento del acto del Premio Narrativa Breve Repsol, esta mañana, en la Fundación Luis Seoane Germán Barreiros

La obra bajo el título y lema ‘A Miseria’, de Xerardo Quintiá, resultó ganadora de la vigésima edición del Premio Narrativa Breve Repsol en lengua gallega y recibirá una dotación económica de 15.000 euros, además de la publicación del libro por la Editorial Galaxia.

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Así lo comunicó en la mañana de este martes el portavoz del jurado, Armando Requeixo, en un acto celebrado en la Fundación Seoane que también contó con la presencia de representantes de las entidades impulsoras del premio: o secretario xeral de Lingua, Valentín García, directora de la Refinería de Repsol en A Coruña, Natalia Barreiro; el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; el director general de la Editorial Galaxia, Marcos Calveiro; el presidente de la Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), Cesáreo Sánchez, y la académica de la Real Academia Galega Dolores Palomino.

Éxito de participación

Así, este año la convocatoria del veinte aniversario superó el número de obras presentadas, con más de 60 originales e inéditas. Armando Requeixo destacó de la novela de Xerardo Quintiá ”a capacidade para artellar un relato de fonda sensibilidade social, que plasma a traxedia dun desafiuzamento e as dramáticas consecuencias que provoca na familia que o padece”.

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Según los miembros del jurado, “está escrita cunha prosa de moi fino burilado, chea de imaxes poéticas. Esta historia conmoverá ao lectorado, convidándoo a repensar o inclemente e feroz mundo no que vive unha parte da sociedade actual”, expresaron durante el acto.