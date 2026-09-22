Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Fundación María José Jove abre la inscripción para Yoga en Familia

La actividad está dirigida a familias con niños y niñas a partir de 5 años

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/09/2026 10:42
Yoga en Familia
Yoga en Familia
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Fundación María José Jove ha abierto el plazo de inscripción para el primer trimestre de Yoga en Familia, un taller dirigido a familias con niños y niñas a partir de 5 años.

Las sesiones abordarán el yoga mediante ejercicios de movimiento, juego y conciencia corporal. El programa trabajará aspectos relacionados con el bienestar físico y emocional, la coordinación, la respiración y la relajación.

La actividad también plantea propuestas orientadas a favorecer la interacción entre los miembros de la familia y el conocimiento del propio cuerpo, en un entorno inclusivo y respetuoso.

Las sesiones se celebrarán los sábados 17 de octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre, de 11:30 a 13:00 horas, en la sede de la Fundación María José Jove.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 12 de octubre. La actividad cuenta con plazas limitadas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Feria de antigüedades en el Centro Comercial Los Rosales

El Centro Comercial Los Rosales acoge la II Feria de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage
Redacción
El ideal gallego

Coruña The Style Outlets celebra un nuevo Súper Jueves con descuentos especiales
Redacción
Premio youtubeiras

Oleiros acogerá la ceremonia de entrega de los Premios Youtubeiras+
Redacción
Yoga en Familia

La Fundación María José Jove abre la inscripción para Yoga en Familia
Redacción