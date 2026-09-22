La Fundación María José Jove abre la inscripción para Yoga en Familia

Yoga en Familia Cedida

La Fundación María José Jove ha abierto el plazo de inscripción para el primer trimestre de Yoga en Familia, un taller dirigido a familias con niños y niñas a partir de 5 años.

Las sesiones abordarán el yoga mediante ejercicios de movimiento, juego y conciencia corporal. El programa trabajará aspectos relacionados con el bienestar físico y emocional, la coordinación, la respiración y la relajación.

La actividad también plantea propuestas orientadas a favorecer la interacción entre los miembros de la familia y el conocimiento del propio cuerpo, en un entorno inclusivo y respetuoso.

Las sesiones se celebrarán los sábados 17 de octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre, de 11:30 a 13:00 horas, en la sede de la Fundación María José Jove.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 12 de octubre. La actividad cuenta con plazas limitadas.