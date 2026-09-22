Los jóvenes viajeros se quedan sin días de verano (y sin trenes): Renfe impide comprar billetes para octubre

Viajeros aguardan por su tren, en la estación provisional de tren de A Coruña La estación de tren recupera la normalidad tras 15 días de apagón Patricia G. Fraga

Amaral ya presagiaba en su hit ‘Días de verano’ que la temporada estival es tan intensa como efímera. No obstante, tal y como expresaba la cantante aragonesa, ya “no quedan días de verano”. Por lo menos para los habitantes del hemisferio norte, quienes vivirán este martes su última jornada propiamente veraniega.

En el caso de los jóvenes viajeros de tren, sin embargo, el estío suele prolongarse unos días más. Gracias al Verano Joven, aquellas personas de entre 18 y 30 años tienen la oportunidad hasta el día 30 de viajar con descuentos de hasta el 90%, en trenes de Media Distancia, y de hasta el 50, en el caso de los AVE. A poco más de una semana para el fin de la medida, muchos de los usuarios ya son conscientes de que se quedan sin días de verano. Pero, esta vez, también se quedan sin trenes disponibles.

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El año pasado esta medida estatal fue la salvación de muchos viajeros que, después de la retirada de los bonos gratuitos de Media Distancia, pasaron a pagar entre un 200 y un 400% más en el transporte ferroviario. Algo que cambió con la puesta en marcha del abono único –a principios de este año–, que sigue permitiendo desplazarse de forma económica. Sin embargo, ahora, el principal problema no reside en una cuestión económica, sino en la oferta. A día de hoy, precisamente es poco más de una semana lo que tienen los usuarios del Eje Atlántico para poder adquirir sus billetes.

Cambios logísticos

La reorganización de servicios que está llevando a cabo Renfe en la línea que conecta A Coruña con Vigo está dando más dolores de cabeza de lo que uno pudiera llegar a pensar. Sobre todo, después de que este mismo mes ya tuviesen ciertas complicaciones los viajeros para formalizar sus desplazamientos. Si bien el nuevo ‘Plan Galicia’ de Renfe había previsto para el 10 de septiembre novedades en uno de los corredores de Media Distancia de España –como la implantación de los actuales AVE–, como mínimo hasta octubre la operadora pública mantendrá las mismas frecuencias y el mismo número de servicios. Y como mínimo, porque la propia compañía todavía mantiene bloqueada la venta a partir del día 1.

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Si bien desde la operadora pública apuntan que “estarán disponibles pronto”, la antelación no es suficiente para los usuarios, quienes, después del lleno en todos los trenes del día durante varias jornadas pasadas, demuestran que el tren es un servicio tan útil como codiciado. El fin del Verano Joven perjudica, sobre todo, a los muchos universitarios que durante las primeras tres semanas en casa utilizaron el ferrocarril para desplazarse a sus lugares de estudio en alguna de las principales ciudades gallegas. El fin de esta medida y, sobre todo, la nula disponibilidad a la hora de adquirir los billetes para el próximo mes de octubre, colma la paciencia de los estudiantes.

Es el caso de Pedro Recoy, estudiante coruñés de primer curso en la Universidad de Santiago. Bajo su punto de vista, con los descuentos de septiembre y los 30 euros de Abono Único del resto de meses, el traslado de la urbe herculina a la compostelana era más económico que alquilar un piso en Santiago. “Al tener que coger uno de los trenes de primera hora, suelo tener muchos problemas para encontrar plazas. Ahora, ni siquiera puedo probar”, incide. Otros, como Juan López, sugieren un mayor aumento de frecuencias en el corredor y que cambios organizativos de esta escala no afecten a los servicios que no sufren modificaciones.