La histórica mercería de Os Mallos que combate el auge de Amazon con confianza y corazón

Nieves Fernández, quien regenta la Mercería Manoly Quintana

Es uno de esos negocios que no pasan desapercibidos. Ya sea por la estética de su fachada, con el rótulo original de hace siete décadas, o por sus colas diarias para acceder al interior, la Mercería Manoly, en la avenida de Os Mallos, es conocida por todos los vecinos del barrio como una tienda histórica. Y es que, pese a atravesar unos tiempos dominados por plataformas como Amazon, setenta años a pie de calle han servido a este ‘corazón’ de Os Mallos para conectar generaciones a través de sus productos, pero también de su confianza.

Tras el mostrador ya no se encuentra Manoly, sino Nieves Fernández, quien, hace once años cumplió su sueño de estar al frente de una mercería. Una compañera de trabajo le avisó de la jubilación de la anterior encargada. Fue entonces cuando dio el salto definitivo. Desde entonces, asegura, tiene los mismos clientes, “o más”. “Es la mercería de toda la vida, ha pasado de padres a hijos que te dicen: ‘Yo venía cuando era pequeño’. Todo el mundo viene, aunque ya no vivan aquí, porque es el negocio de confianza”, señala Fernández.

El cambio de costumbres es una realidad, pero no frena a este comercio. “Ya no se cose o se borda como antes. Ahora no vendo tantos botones o cremalleras, pero la gente se centra mucho en comprar bragas, batas o sujetadores”, relata.

Botones y material de la mercería Quintana

Once años en el alma de Os Mallos le han servido para crear una comunidad fiel. Desde la pandemia, percibe que mucha gente se mudó a las aldeas, “pero siguen viniendo una o dos veces al mes”. Incluso cuando estuvo de baja durante tres meses, recibió llamadas diarias. “Estuve de baja porque me rompí la cadera y tuve que cerrar. La gente estaba muy preocupada y me llamaban incluso a casa para saber cómo estaba”, dice Fernández.

Pese a haber vivido momentos tensos en el barrio, no lo cambiaría por nada. “Me atracaron una vez y otra me encontraron de noche para llevarse la caja registradora, aunque no se llevaron nada y solo hicieron estropicio. Es un barrio que a día de hoy es tranquilo, aunque pasó momentos de delincuencia, pero lo seguiría escogiendo”, sostiene desde su local, donde cada día hay colas fuera para hacerse con algunos de sus productos.

Sujetadores en la mercería Quintana

Nieves Fernández decidió continuar con la estética de siempre del local. “No toqué nada, es la estética total de siempre y está igual que estaba. Con la misma puerta, el mismo mostrador, los mismos cajones y el mismo rótulo negro”, comenta. En su relato, no obstante, se cuela un pensamiento recurrente. A Fernández le quedan siete años para su jubilación, y no sabe qué pasará en el futuro: “Tengo 58 años, y pese a que se vende todos los días, no sé que va a ser de esta tienda cuando me jubile. Ojalá me equivoque”. Por ahora, quedan siete años de encuentros diarios con unos clientes que ya se han convertido en familia.