Un camión de bomberos se accidentó en As Rañas debido a la lluvia, el 22 de sepriembte de 2001 Pedro Puig

Hace 25 años un día lluvioso terminó con un rosario de accidentes de tráfico que involucraron a un total de 22 vehículos, incluido un camión de Bomberos. Hace 50 años, en 1976, se invertían 25 pesetas por niño para alimentarlos en los comedores escolares, mientras que hace 75, en 1951, se encontraba solución a la madera almacenada durante meses en la ciudad. Hace 100 años, en 1926, se determinaba costear una placa en honor al fallecido Alejandro Pérez Lugín.

Hace 25 años | Veintidós vehículos y un coche de Bomberos, accidentados por la lluvia

Hasta 22 vehículos se vieron implicados en el rosario de accidentes que provocaron las lluvias que anticipan el otoño. Desde primera hora de la mañana, los accesos a la ciudad se convirtieron en una trampa en la que se vieron atrapados cientos de conductores. Por fortuna, en ninguno de los siniestros se registraron heridos de consideración. Un camión del Cuerpo de Bomberos volcó cuando se dirigía a limpiar una mancha de aceite en una calzada. Otra vez Lavedra fue la carretera más afectada por los atascos.

Por otra parte, el delegado del Gobierno justificó su negativa a reunirse con Ángel García Seoane para analizar la seguridad en la N-VI en que el exalcalde no puede representar a Oleiros porque está inhabilitado.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de septiembre de 2001

Hace 50 años | Alimentar a los niños en los comedores escolares cuesta 25 pesetas

En los comedores escolares se alimentan una vez al día 20.134 niños. El presupuesto para los 160 días de curso es de cerca de ochenta millones pesetas, pero aunque parece mucho dinero, sólo tocan a 25 pesetas por alumno y día. La vigilancia de comidas se realiza por medio de los inspectores que visitan cada tres semanas los centros.

Por otra parte, quince náufragos del bonitero vasco con base en Guetaria “Ibarbia Hermanos” llegarán a La Coruña a bordo del buque francés “Sainte Claire de Ville”. Los náufragos fueron recogidos, sanos y salvos, a la altura de las Azores, donde sufrieron un incendio, con posterior hundimiento del barco. Se hospedarán en la Casa del Mar. El buque francés toca frecuentemente el puerto de La Coruña.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de septiembre de 1976

Hace 75 años | Llega la solución para la madera almacenada en los solares del puerto

Desde hace algún tiempo, la madera que iba entrando en La Coruña, y que estaba almacenada en algunos solares, también fue siendo trasladada a la zona del muelle y allí ha sido depositada en grandes pilastras, perpetuándose en aquel sector, con perjuicio para la perspectiva de la bahía. Ahora, el Sindicato de la Madera hizo activas gestiones y se ha conseguido que en el mes actual los barcos que entren en este puerto traigan cabida en sus bodegas para llevar una seis mil toneladas, que significa un cincuenta por ciento de la madera almacenada.

Bajo la presidencia del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, quedó constituido un Patronato encargado de resolver en problema de la construcción de viviendas económicas en San Roque de Afuera.

Portada de El Ideal Gallego del 22 de septiembre de 1951

Hace 100 años | Una suscripción para colocar una placa en la casa de la calle de la Troya

El alcalde señor Casás dará por terminada uno de estos días la suscripción abierta para costear una lápida conmemorativa que será colocada en la casa de la calle de la Troya de Santiago, donde se suponen desarrolladas las escenas de la famosa novela de don Alejandro Pérez Lugín.

Por otra parte, hallándose en la calle de la Torre, el vecino del lugar de Cambrils Andrés Pérez Prado, de 23 años, soltero, fue agredido por Manuel Sánchez Tomé y otros dos sujetos, conocidos uno por “el Organillero”, vecino de la calle de Atocha Alta, y el otro por “El Barbero”, domiciliado en la calle de las Huertas. De la agresión resultó el Andrés Pérez con una herida de siete centímetros de extensión en la espalda, producida con arma blanca, y otra lesión en los labios.