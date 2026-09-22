Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El comercio del centro de A Coruña, ante el cierre de El Tequeño: “No podemos calcular todas las gracias que darles”

Este domingo el plato estrella de la plaza de María Pita dirá adiós tras tres décadas

Lara Fernández
Lara Fernández
22/09/2026 20:28
Flor Rodríguez, Javier Pastoriza y José Ángel Pastoriza
Flor Rodríguez, Javier Pastoriza y José Ángel Pastoriza
German Barreiros
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Este domingo la plaza de María Pita dirá adiós a su esquina con más colas y tres décadas de sabor a sus espaldas. El Tequeño cerrará por jubilación, la del propietario José Ángel Pastoriza y la de Flor Rodríguez, quien se encarga de la cocina, además de dos personas de la plantilla. La Zona Comercial Obelisco lamenta el cierre de este “mítico” bar, al que no puede calcular “todas las gracias que tendríamos que darles por habernos atendido tan bien durante tantos años”.

Javier Pastoriza, hijo de José Ángel y Flor, trabaja en el negocio familiar que lleva el nombre de su plato estrella. Pese a que quiere que esta sea la gran semana de sus padres tras treinta años alimentando a los coruñeses, mira al futuro. 

Por ahora, El Tequeño cerrará, como mínimo, varios meses. Su regreso, no obstante, no está asegurado. “Mis padres son los que trajeron el tequeño a A Coruña. Ahora, si las condiciones son favorables para que el negocio funcione, dejamos la puerta abierta”. 

Esta decisión, además de quedar sin personal efectivo para seguir trabajando, depende del futuro diseño de las terrazas de María Pita: “La retirada de estas se va a hacer en breve y no sabemos si las próximas serán terrazas operativas los doce meses del año. No podemos organizar el equipo sin saber si podemos pagarles. Dios dirá", concluye Pastoriza.

Raquel Martínez, propietaria de Los Postres de Kelly

Los dulces de la pastelería más famosa de París ya tienen su versión en A Coruña: “Es una locura lo que están triunfando"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz,y Oliver Laxe, director de la película "Sirat", posan a su llegada a la XXIV edición de los premios

Yolanda Díaz y Oliver Laxe estarán presentes en un foro sobre el reto demográfico en Os Ancares lucenses
EFE
Casas Novas Paloma Lago

Paloma Lago insiste en que quiere "saber la verdad" sobre su denuncia contra Alfonso Villares
Europa Press
NUEVA YORK, 22/09/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, antes de su reunión en el marco de la apertura del 81º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, este lunes en Nueva York. EFE / Borja Puig de la Bellacasa / Moncloa. ***SOLO USO EDITORIAL / SOLO USO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

Sánchez asegura que el control de Marruecos falló en Ceuta y por eso pide respuestas
EFE
Donald Trump habla durante el Debate General de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, este martes

Trump plantea en la ONU "aniquilar" Irán mientras se presenta como un pacificador
EFE