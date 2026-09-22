El comercio del centro de A Coruña, ante el cierre de El Tequeño: “No podemos calcular todas las gracias que darles”

Flor Rodríguez, Javier Pastoriza y José Ángel Pastoriza German Barreiros

Este domingo la plaza de María Pita dirá adiós a su esquina con más colas y tres décadas de sabor a sus espaldas. El Tequeño cerrará por jubilación, la del propietario José Ángel Pastoriza y la de Flor Rodríguez, quien se encarga de la cocina, además de dos personas de la plantilla. La Zona Comercial Obelisco lamenta el cierre de este “mítico” bar, al que no puede calcular “todas las gracias que tendríamos que darles por habernos atendido tan bien durante tantos años”.

Javier Pastoriza, hijo de José Ángel y Flor, trabaja en el negocio familiar que lleva el nombre de su plato estrella. Pese a que quiere que esta sea la gran semana de sus padres tras treinta años alimentando a los coruñeses, mira al futuro.

Por ahora, El Tequeño cerrará, como mínimo, varios meses. Su regreso, no obstante, no está asegurado. “Mis padres son los que trajeron el tequeño a A Coruña. Ahora, si las condiciones son favorables para que el negocio funcione, dejamos la puerta abierta”.

Esta decisión, además de quedar sin personal efectivo para seguir trabajando, depende del futuro diseño de las terrazas de María Pita: “La retirada de estas se va a hacer en breve y no sabemos si las próximas serán terrazas operativas los doce meses del año. No podemos organizar el equipo sin saber si podemos pagarles. Dios dirá", concluye Pastoriza.