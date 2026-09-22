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A Coruña

El Centro Comercial Los Rosales acoge la II Feria de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage

El Centro Comercial Los Rosales reunirá durante tres días a aficionados y coleccionistas en una cita organizada por la Asociación Cultural Ferro Vello

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/09/2026 11:15
Feria de antigüedades en el Centro Comercial Los Rosales
Feria de antigüedades en el Centro Comercial Los Rosales
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El Centro Comercial Los Rosales acogerá los próximos viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre la II Feria de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage, una cita dirigida a los amantes de las piezas antiguas, los objetos de colección y todo tipo de artículos vintage.

La feria, organizada por la Asociación Cultural Ferro Vello, ofrecerá durante tres jornadas la posibilidad de descubrir y adquirir objetos singulares, piezas con historia y artículos vinculados al mundo del coleccionismo.

La actividad se desarrollará en diferentes horarios durante el fin de semana. El viernes 25 y el sábado 26, la feria permanecerá abierta de 17:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo 27 podrá visitarse de 10:00 a 20:00 horas.

La propuesta supone una oportunidad tanto para coleccionistas y aficionados como para quienes quieran acercarse por primera vez al mundo de las antigüedades y el vintage y descubrir objetos únicos y con personalidad.

Además, tanto la entrada como el aparcamiento serán gratuitos, facilitando así la visita durante todo el fin de semana.

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