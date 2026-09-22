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A Coruña

El Casino Atlántico da la bienvenida al otoño con una celebración inspirada en la Oktoberfest

La cita, el sábado 26 de septiembre en los Jardines de Méndez Núñez, combinará cerveza, gastronomía alemana y música de DJ en un ambiente bávaro

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/09/2026 13:32
Casino Atlántico
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El Casino Atlántico dará la bienvenida al otoño el próximo sábado 26 de septiembre con una celebración inspirada en la tradicional Oktoberfest. La propuesta tendrá lugar en sus instalaciones, situadas en los Jardines de Méndez Núñez, y trasladará al espacio algunos de los elementos más característicos del ambiente bávaro. Durante la jornada se podrá disfrutar de cerveza y diferentes propuestas gastronómicas de inspiración alemana, acercando al público algunos de los sabores más característicos de esta tradicional celebración.

La ambientación estará marcada por detalles bávaros, que contribuirán a crear el ambiente temático y a trasladar a los asistentes el espíritu de esta tradicional celebración. La música correrá a cargo de un DJ, que amenizará la jornada con una selección musical acorde con la temática del evento.

La iniciativa busca ofrecer una forma diferente de dar la bienvenida al otoño y recuperar, tras el verano, el ambiente de encuentro y celebración en torno a la gastronomía, la música y la cultura bávara. La cita será el sábado 26 de septiembre en el Casino Atlántico, en los Jardines de Méndez Núñez.

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