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A Coruña

Cuatro jóvenes gallegos aterrizan en Londres de la mano de la Fundación MOP

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/09/2026 13:20
Future Sotires
Los cuatro jóvenes participantes en Future Stories
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Cuatro jóvenes fotógrafos gallegos han comenzado una nueva etapa de su formación artística en Londres gracias a Future Stories, el programa de apoyo a jóvenes creadores impulsado por la Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP).

Ángel Gándara Rodríguez, Carla Montes Flores, Dafne González Martínez y Yixiu García Fernández acaban de incorporarse al Royal College of Art (RCA), donde permanecerán durante tres meses como parte del programa MA Photography. Los cuatro acaban de finalizar sus estudios de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía en las escuelas de Arte y Superior de Diseño de Galicia.

La estancia en Londres representa para los cuatro artistas una oportunidad para ampliar su formación, desarrollar nuevos proyectos y entrar en contacto con una comunidad internacional dedicada a la creación contemporánea.

Durante su estancia en el campus de Battersea del RCA, los participantes de Future Stories trabajarán en sus propios proyectos y experimentarán con distintos materiales, técnicas y procesos fotográficos.

Además de profundizar en la historia y la teoría de la fotografía, tendrán acceso a clases de apoyo, talleres y encuentros con artistas, comisarios y teóricos. El programa incluye también visitas a galerías, museos y otros espacios culturales de Londres.

Los jóvenes creadores podrán utilizar algunos de los recursos especializados del Royal College of Art, entre ellos cuartos oscuros para revelado e impresión, estudios fotográficos, equipos de iluminación y espacios de trabajo digital.

La experiencia tendrá además una dimensión interdisciplinar a través de AcrossRCA, una unidad académica que reúne a estudiantes de los diferentes programas de máster del College y fomenta el intercambio de conocimientos y perspectivas entre distintas disciplinas artísticas.

El paso por el Royal College of Art no será el final del proyecto. Tras regresar a Galicia, los cuatro participantes presentarán los trabajos desarrollados durante su experiencia en Londres en el Centro MOP del Muelle de Batería de A Coruña, en la primavera de 2027.

La muestra supondrá un momento especialmente significativo para los cuatro artistas, ya que será su primera exposición profesional.

Future Stories establece así un recorrido que conecta la formación especializada en una institución internacional con la oportunidad de mostrar el trabajo de nuevos creadores ante el público gallego.

La iniciativa comenzó en 2022, coincidiendo con la puesta en marcha de la Fundación MOP, y llega este año a su quinta edición.

El programa nació con el objetivo de respaldar a jóvenes creadores de Galicia en el inicio de sus carreras artísticas. Su financiación procede de los beneficios generados por la venta de merchandising de las exposiciones de la Fundación MOP.

Desde su creación, la Fundación ha organizado en A Coruña grandes exposiciones dedicadas a figuras fundamentales de la fotografía de moda, entre ellas Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton, Irving Penn, David Bailey, Annie Leibovitz y Paolo Roversi.

El sábado abrirá las puertas al público la exposición 'Doubts', de la Fundación MOP, con sus trabajos

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La actividad de la Fundación se completa con otras iniciativas culturales, una biblioteca especializada en moda y fotografía de moda y un programa educativo asociado a sus exposiciones que alcanza a más de 10.000 estudiantes de diferentes etapas educativas.

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