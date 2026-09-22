Coruña The Style Outlets celebra un nuevo Súper Jueves con descuentos especiales

Coruña The Style Outlets Cedida

Coruña The Style Outlets vuelve a poner en marcha una de sus citas más esperadas por los amantes de las compras y el ahorro. Este jueves 24 de septiembre, el centro comercial celebrará una nueva edición de su Súper Jueves, una jornada especial en la que los visitantes podrán acceder a descuentos adicionales sobre el precio outlet habitual en una selección de establecimientos.

La iniciativa llega en plena temporada de cambio de armario y ofrece una oportunidad para renovar moda, calzado y accesorios, además de encontrar propuestas para el hogar. Entre las firmas participantes se encuentran Guess, Skechers, Salsa, Home&Cook y muchas otras marcas nacionales e internacionales.

El Súper Jueves se suma así a la propuesta habitual de Coruña The Style Outlets, basada en ofrecer precios outlet durante todo el año, a los que se incorporan periódicamente promociones especiales para ofrecer a los clientes nuevas oportunidades de ahorro.

La jornada coincidirá además con la celebración del 15 aniversario de Coruña The Style Outlets, que mantiene activa una acción especial para premiar la fidelidad de sus visitantes: el reto “Mano al coche”, cuyo premio final será un Fiat 500.

Para participar en la selección, los clientes deberán presentar tickets de compra superiores a 50 euros. Cada ticket dará derecho a una participación en el sorteo de los participantes que accederán a la fase final del reto.

Además, no existe límite de participaciones: cada ticket de compra superior a 50 euros equivale a una participación, por lo que los clientes podrán registrar tantos tickets como deseen, de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases de la promoción.

Los participantes seleccionados tendrán que enfrentarse a una prueba de resistencia en la que deberán mantener la mano pegada al vehículo. Según explica el centro comercial, será la última persona que consiga mantener la mano sobre el coche la que se haga con el Fiat 500.

Las fechas de participación, el sorteo de los seleccionados y la celebración del reto, así como las condiciones completas de la promoción, pueden consultarse en las bases disponibles en la web de Coruña The Style Outlets.