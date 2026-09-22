CAbe cierra su primera edición con un “éxito total” de público con más de 10.000 asistentes 

Un momento de la inauguración de la exposición de Manuel Mampaso en Isadora Art Decó Cedida/ Lucía Castro Purga

Coruña Arte Aberta (CAbe) ha completado su primera edición, tras cuatro jornadas de intensa actividad, con el recuento de más de 10.000 asistentes, lo que su director, Héctor César ha calificado como un "éxito rotundo", tanto para los artistas como para los asistentes y la industria.

La iniciativa cultural que contó con el apoyo del Concello da Coruña y de la Xunta de Galicia, a través de Axencia Turismo de Galicia y Xacobeo 2027, ha recibido "comentarios muy positivos", afirmó César.

“Además del gran ambiente, asistencia masiva y las sinergias que se generaron, destacaría la propia singularidad del evento. Si bien tiene referencias en otras ciudades, el hecho de incluir locales más alternativos, como tiendas o bares, lo hace bastante único, al igual que la importancia de la colaboración público-privada”, refirió.

Galería CAbe presenta su primera edición, en imágenes Ver más imágenes

Premio de Adquisición CAbe

Dentro de su compromiso con el respaldo a la creación y el apoyo a los artistas y galerías participantes, la organización hace público el Premio de Adquisición CAbe de esta edición, que en realidad han sido cuatro. Las obras incorporadas a la colección CAbe son una pieza de Manuel Mampaso, expuesta en la tienda de autor Isadora Art Decó; una obra de Dina Bukva, presentada en el espacio creativo Vavava Haus; un trabajo de Enrico Della Torre, expuesto en la Galería Vilaseco; y otra de Sofía Serrano, integrada en el Restaurante Miga.

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Exposiciones abiertas

Hasta el primer fin de semana del mes de octubre podrán visitarse la exposición 'Retrospectiva' en la Fundación Luis Seoane y la muestra de 'Elena Corredoira & Jorge Taboada' en GURES Espacio de arte efímero.

El resto de las exhibiciones -situadas en espacios alternativos como tiendas de autor, locales creativos o de hostelería- permanecerá abierto durante todo el mes. En el caso de las galerías Nordés, Moret Art y Vilaseco, la obra de Anna Turbau, Héctor Francesch y Enrico Della Torre se podrá visitar hasta noviembre.