Alvedro estará conectado seis días a la semana con Andalucía en 2027

Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro Quintana

Volotea comenzará a operar las nuevas rutas nacionales en Alvedro a partir de noviembre. El día 6 de dicho mes se estrenarán las conexiones con Málaga, Valencia y Bilbao; al día siguiente será el turno de Sevilla; y Alicante lo hará el 2 de diciembre.

El caso de las rutas a Andalucía deja una “buena y atractiva” conectividad en 2027, tal y como señala el portavoz de Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto. Y es que pese a comenzar a operar en invierno los lunes y viernes, en el caso de Málaga, y los martes y sábados, en el de Sevilla, en la temporada estival, que va desde finales de marzo hasta octubre, las frecuencias aumentarán hasta el punto de conectar A Coruña con Andalucía seis de los siete días de la semana.

Así, desde finales de marzo, A Coruña y Sevilla contarán con vuelo los lunes, miércoles, viernes y domingos, por lo menos hasta julio. Según la página web de Volotea, este número de frecuencias se retomaría en septiembre. Málaga, por su parte, desde finales de marzo tendrá vuelos los martes, jueves y domingos hasta junio, retomando esta cantidad de vuelos en octubre. Es decir, los coruñeses podrán volar a Andalucía, y viceversa, todos los días menos los sábados, contando los domingos con conexión tanto a Málaga como a Sevilla.

En el caso de la Comunidad Valenciana, Alvedro y los aeropuertos de Valencia y Alicante tendrán hasta cuatro días de enlaces. A Coruña y Valencia estarán conectadas, desde finales de marzo, los lunes, miércoles y viernes hasta junio –en octubre será los miércoles, viernes y domingos–. Los vuelos a Alicante serán los martes y viernes. Estas rutas nacen de un concurso convocado por el Consorcio de Turismo de A Coruña, donde Volotea fue la única aerolínea en presentar oferta. El contrato tiene una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de otra anualidad, y contará con un presupuesto superior a los 6,5 millones de euros.

Las rutas a Málaga y Valencia deberán ofrecer, cada una, 208 vuelos anuales y un mínimo de 37.440 plazas al año. Bilbao, 180 vuelos anuales y un mínimo de 32.400 plazas al año; Alicante, entre 146 y 180 vuelos anuales según la anualidad del contrato, con hasta 32.400 plazas; y Sevilla, la que más vuelos tendrá, deberá incluir entre 288 y 352 operaciones anuales según la anualidad del contrato, con hasta 63.360 plazas.