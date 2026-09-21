Cuando la vejez y el alzhéimer se convierten en una sentencia de muerte: “A mi abuela la desahuciaron”

Lucía Varela y su abuela Alicia Rodríguez, en la sede de Afaco en la calle Petunias Patricia G. Fraga

“Nos decían que la dejásemos ir, que ya era muy mayor”. Lucía Varela vio como su abuela Alicia se apagaba como consecuencia de un alzhéimer que le diagnosticaron tiempo después. Entonces tenía 80 años y dejó de comer y beber, algo habitual en estos pacientes. “Se deshidrató por completo y tuvimos que llevarla al hospital, donde estuvo meses ingresada muy grave”, recuerda la usuaria de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer en A Coruña (Afaco). Con motivo del día mundial de esta enfermedad, que se celebra este lunes, cuenta su historia.

“A mi abuela la desahuciaron por la edad. Los médicos insistían en que, si no quería comer, era porque era muy mayor. Pero yo me negué a aceptar ese diagnóstico y peleamos mucho hasta que logró recuperarse”, celebra su nieta.

Todo ocurrió en un momento en el que su padre, que entonces era su cuidador principal, también estaba enfermo. Padecía ELA y otra demencia, aunque entonces no lo sabían, por lo no se dio cuenta de que su madre no comía ni bebía.

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Cuando finalmente llegó el diagnóstico, unos años después, ya conocía de sobra la enfermedad. Antes también la había tenido su otra abuela, Carmiña. “Sé que existen pruebas genéticas, pero no sé si quiero conocer si ese será mi destino”, reconoce esta joven, que se convirtió en la cuidadora principal de su abuela Alicia tras el fallecimiento de su padre.

“Cuando vimos que ya no se ubicaba en la cocina, ya pensamos que pasaba algo. Empezó a meter los platos en el lavavajillas con comida, como si fuese el microondas”, cuenta. Aunque al principio achacaban esos “despistes” a la edad –hoy tiene 92–, pronto se dieron cuenta que se trataba de algo más.

“Como ya lo teníamos normalizado con mi otra abuela, no fue tanto choque como la primera vez, pero da mucha pena ver que esa persona se va olvidando de ti y de sí misma”, reconoce. Aunque la enfermedad no fue tal y como la imaginaba: “Por culpa de El diario de Noa pensaba en esas escenas donde a veces tienen momentos de lucidez repentina, pero eso no pasa”.

La llegada a Afaco

Lo que sí le sorprendió fue el “enorme cambio” que supuso la llegada a Afaco, una asociación que conocía de cuando diagnosticaron a su otra abuela.

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“No quería ingresarla en un centro de día no especializado, porque necesitan terapias específicas. Ella en casa hacía sopas de letras, jugaba en el ordenador y salía a pasear, pero poco a poco se fue apagando. Cuando la vi decaída supe que necesitaba esa activación, y el cambio, tanto físico como mental, ha sido enorme”, celebra su nieta.

La ayuda no sólo fue para su abuela, también para ella, que reconoce que “el cuidador soporta una carga enorme que sólo entienden los que viven de cerca la enfermedad”. “Fue una gran ayuda porque tienen grupos de apoyo para familiares y organizan salidas donde te sientes escuchado y respaldado”, aplaude.

A personas en su situación, recomienda “no enfadarse ni con la persona ni con la enfermedad”, ya que “la rabia no te permite avanzar”. “Hay que cambiar el ‘por qué’ por ‘cómo puedo ayudar’”, aconseja.

“Yo aunque veo a diario a mi abuela, todos los días le hago vídeos y fotos porque sé que quizás mañana deje de hablarme. Los días buenos los guardas como un tesoro porque sabes que van a desaparecer”, zanja.