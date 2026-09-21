Solidarios cos Maiores, una iniciativa nacida en A Coruña, recibe el Premio Solidarios de la ONCE 

La Fundación José María Jove estuvo entre los premiados de la edición anterior Archivo El Ideal Gallego

Solidarios cos Maiores, Marisol Soengas, Nauterra, Asociación STOP y el Parlamento de Galicia son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026.

Estos Premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

En la categoría de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación, el premio recae en Solidarios cos Maiores, una iniciativa nacida en A Coruña e integrada por periodistas y profesionales de la comunicación que trabaja para combatir la brecha digital, la soledad no deseada y el edadismo.

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El Solidarios a la Persona Física es para Marisol Soengas una de las eminencias científicas gallegas y una de las líderes españolas en investigación contra el cáncer.

En la categoría de Empresa, el premio es para Nauterra, grupo agroalimentario nacido como Grupo Calvo en Carballo en 1940 y con más de 1.000 empleados directos en Galicia.

En la categoría de Administración Pública, se premia al Parlamento de Galicia (constituido en 1981 y con sede en el Pazo do Hórreo de Santiago de Compostela) que, más allá de su labor legislativa y de control al Ejecutivo, ha consolidado un modelo pionero de apertura social, participación ciudadana activa y compromiso con los derechos de la infancia y colectivos vulnerables mediante iniciativas continuadas de sensibilización, el impulso de la iniciativa legislativa popular (ILP) y la celebración anual de plenos solidarios.

La Asociación STOP, fundada en Vigo en 2009 para apoyar la recuperación y reinserción de personas con problemas de alcoholismo, recibe el Solidarios en la categoría Institución, ONG.

Los premiados recibirán los galardones el 14 de octubre en una gala que se celebrará en el Teatro Colón de A Coruña.