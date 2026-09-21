Trinidad Palacios, de Sumar, y Aitor Neira e Isabel Faraldo, de Podemos

A medida que se acercan las municipales de mayo, los candidatos se movilizan. Hoy le tocó el turno a Podemos, que presentó a Aitor Neira en un acto celebrado en su sede de la calle Chile. Neira afirmó que sentía la necesidad de “dar un paso adiante” en un momento en el que “A Coruña está vivindo unha cidade mobilizada, con barrios, colectivos, traballadores e movementos sociais reclamando cambios”.

Este joven residente en Labañou, tradicional militante de Podemos, y hostelero de profesión (tuvo un local en la calle troncoso), Derecho a la vivienda, transporte público y derechos laborales son algunos de los temas que mencionó. "Esta candidatura non nace da ambición dunha persoa. Nace dunha cidade que leva tempo pedindo ser escoitada”, afirmou Neira.

Coalición

Por supuesto, todo el mundo es consciente que las fuerzas a la izquierda del PSOE deben unirse si no quieren repetir el descalabro de las últimas municipales, que vio la desaparición del hemiciclo municipal no solo de Podemos, sino también la Marea Atlántica.

Aitor Neira, candidato de Podemos Javier Alborés

Por eso, Neira aprovechó para hacer un llamamiento a "sumar vontades” y no limitarse a una competición entre siglas. “Non queremos construír unha candidatura contra ninguén. Queremos construír unha candidatura a favor da Coruña, a favor dos seus barrios e da súa xente”, declaró.

Como muestra de esa voluntad, en el acto estaba presente Trinidad Palacios, de Sumar. Sin embargo, falta la Marea Atlántica, formación que ha permanecido inactiva desde las últimas municipales. Horas más tarde emitieron un comunicado en el que señalaba que no se han celebrado "conversaciones formais". P Publicar ero añaden que la decisión final no se ha tomado todavía, y que deberá votarse. "o mesmo xeito de proceder que levamos aplicando desde o nacemento da Marea Atlántica".

El candidato de Podemos hizo también un llamamiento a la participación ciudadana: "Esta non é a candidatura de Aitor. É a candidatura dunha cidade que decidiu deixar de resignarse”, concluíu.