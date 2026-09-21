Manel Cráneo da vida al 'Sabor Coruño' de nueve restaurantes de la provincia

Manel Cráneo, Gonzalo Castro y Moncho Méndez, esta mañana, en la Fundación Luis Seoane Germán Barreiros

Si en el cine 'Toy Story' es uno de esos ejemplos de que con un poco de imaginación algo tan inerte como un juguete puede cobrar vida propia, en el cómic pueden llegar a ser los propios ingredientes de algunas de las recetas más famosas los principales protagonistas de las historias. Bajo ese concepto y con un aspecto "divertido e desenfandado", el dibujante y director de Viñetas desde o Atlántico, Manel Cráneo, da vida en 'Sabor Coruño' -con la colaboración de Coruña Cociña- a un total de nueve recetas de algunos de los restaurantes más famosos de la ciudad. Las viñetas gastronómicas fueron presentadas en la Fundación Luis Seoane en la mañana de este lunes por el propio Cráneo, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y el chef y dueño del restaurante Millo Orzán, Moncho Méndez.

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Según explicó el artista, el proceso de elaboración, al igual que en la cocina, se gestó "a fuego lento". "Dentro do mundo das artes debería estar a cociña. Síntome moi familiarizado co mundo da cociña, como amante da boa comida, e poder facer esta combinación con algunhas das vosas receitas foi algo brutal", apuntó. Para Cráneo, era de vital importancia buscar algo "especial e distinto" para cada cocinero.

Las recetas

En el recetario del cómic participan nueve de los mejores restaurantes tanto de la urbe herculina como algunos de los municipios cercanos. Pracer, Pablo Gallego, Millo Orzán, O Lagar da Estrella, Terreo y Culuca son los locales de hostelería de la ciudad, a los que se suman el pazo de Santa Cruz de Mondoi, en Oza Cesuras, Arrueiro, en Laxe, y O Camiño Fala, de Mazaricos.

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En cuanto a las recetas, 'Sabor Coruño' empieza con la 'merluza al vapor, salsa verde de codium y berberechos' de Enrique Vázquez Lameiro, de Terreo Cocina Casual. Bajo el título 'O chef enmascarado', Cráneo intentó crear una historia basada en los cómic clásicos. Para la 'raya en caldeirada' de Víctor Basante Rodríguez, de Arrueiro, al artista se le vino a la cabeza crear líneas y puntos, por lo que "quedou unha historia de debuxo de síntese". En la historia de la 'empanada de pato e "Fua, neno!! Que son da Coru', de Antonio Amenedo, del pazo de Santa Cruz de Mondoi, se le vino a la cabeza un pato mareado -en honor al bar con el mismo nombre en Padre Feijóo-, en los exteriores del propio pazo de Oza Cesuras.

Para la receta de 'mejillones en escabeche de limón agridulce' de Moncho Méndez, de Millo Orzán, creó una historia con la materia prima principal, pero con un tono de crítica social, donde el limón, que representa la clase media, queda "sempre espremido". En el 'canelón de rabo de ternera estofado' de Fabián Mouzo Romero, del restaurante O Camiño Fala de Mazaricos, Cráneo "rozó el erotismo", mientras que en el 'guiso de habas y calamares' de Javier Freijeiro, de Pracer, representó en forma de tatuaje cada uno de los ingredientes de guiso, "pensando en 'La metamorfosis', de Kafka". Para recrear las'cocochas' de Pablo Gallego, se basó en un crítico de cocina que finalmente poco tenía que criticar después de probar el producto. El 'usuzuki de vieira a la gallega' de José Mago, de O Lagar da Estrella, y los 'callos' de Chisco Jiménez, de Culuca, fueron las dos últimas viñetas gastronómicas.