Los bomberos luchan en Nostián contra los últimos focos del mayor incendio forestal en lo que va de año

A estas horas, las brigadas forestales de la Xunta están sofocando los últimos rescoldos del incendio de Nostián que ha mantenido en alerta a los servicios de emergencia. Se calcula que pudo haber ardido hasta 50 hectáreas (30 solo en A Coruña), lo que lo convierte en el incendio forestal más grande en lo que va de año.

Las llamas, que comenzaron a las nueve y media de la noche, llegaron a las puertas de la planta de reciclaje de Nostián. Fueron necesarios los esfuerzos conjuntos de Bomberos de A Coruña, de Arteixo, y las brigadas forestales para contener lo que podría haberse convertido en un desastre medioambiental.

No hay que olvidar que el interior de la planta está lleno de metano y de basura, que se habría convertido en pasto para las llamas, a lo que hay que añadir la planta de Conteco. Además, el fuego amenazó un tendido eléctrico que suministra energía a la planta petroquímica de Repsol, en Bens. "No entró en parada de puto milagro", comentó un bombero en el lugar de los hechos. En el lado positivo, el fuego se encontraba lejos del pueblo de Bens.

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Solo por parte de A Coruña participaron 20 hombres y cinco camiones y los forestales, cuatro motobombas y cuatro cuadrillas de Moeche, Naron, Montesalgueiro y Rus, ademáss de efectivos del 091 y 092 de A Coruña. que montaron un dispositivo de control por el humo y los accesos. No se desplegaron medios aéreos, porque era de noche y había un tendido cerca. Desde la planta de reciclaje suministraron agua a los camiones y poco antes de las seis de la mañana se dieron por acabadas las labores de extinción.

A esta hora persisten todavía focos pequeños, de los que se encargan los equipos de la Xunta, que persisten sobre todo por las altas temperaturas. Por el momento, se ignora la causa del fuego, pero la hipótesis con más peso apunta a la caída de una catenaria o un cable eléctrico.