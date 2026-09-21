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A Coruña

Hace 100 años | Desaparece del famoso árbol de la avenida de La Marina

Hace 25 años, en 2001, un pavoroso incendio que se propagó hasta el monte de As Rañas hizo saltar la alarma en el polígono de A Grela

Belén Cebey
Belén Cebey
21/09/2026 04:14
Avenida del Puerto, y al fondo, el edificio de aduanas
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001, un pavoroso incendio que se propagó hasta el monte de As Rañas hizo saltar la alarma en el polígono de A Grela; hace 50 años, en 1976, hallaron el cadáver de un joven en el cruce de La Rocha-Sigrás; hace 75 años, en 1951, comenzaban en nuestra ciudad las jornadas de Oración y Estudio de los Hombres de Acción Católica; y hace 100 años, en 1926, quedaba resuelta la desaparición del famoso árbol situado en la avenida de La Marina.

Hace 25 años | Un incendio intencionado arrasa un monte colindante con A Grela

El dispositivo antiicendios se puso en marcha a las dos de la tarde, cuando las llamas amenazaban ya a varios almacenes del polígono de A Grela. El viento propagó el fuego por todo el monte de As Rañas , llamado Tatelo, y no fue sofocado hasta las siete y cuarto de la tarde. En total, según los cálculos de los agentes forestales de la Xunta, ardieron 13 hectárea de monte raso, una de matorral y otra de eucalipto. Lo que es lo mismo: el doble de la superficie que se quemó en el incendio de San Pedro, ocurrido hace tan sólo once días. Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio fue intencionado. Los bomberos afirman que el fuego se inició cerca de la cantera próxima a Arteixo y de ahí se extendió al resto del monte hasta O Petón.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de septiembre de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 21 de septiembre de 2001
Archivo El Ideal Gallego
Incendio en A Grela
Incendio en A Grela
Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Hallado el cadáver de un joven en el cruce de La Rocha - Sigrás

El fin de semana fue pródigo en accidentes a consecuencia de los cuales se registraron varios muertos. Aparte del hombre que cayó al mar en Punta Torrella-Lorbé, según informaba este diario el domingo, y cuyo cadáver no ha aparecido a pesar de los rastreos realizados por la Cruz Roja del Mar y otras personas destacadas en Punta Torrella (al parecer se trata de un vecino de la calle Pose, sin que esto pueda confirmarse), hay que agregar el hallazgo del cadáver de un joven de veintitantos años en las inmediaciones del cruce de carreteras La Rocha-Sigrás. Apareció a las seis menos cuarto de la mañana de este lunes, en el lugar de Baín, con un gran hematoma en la región frontal y en medio de un charco de su propia sangre.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de septiembre de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 21 de septiembre de 1976
Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Jornada de Oración y Estudio de los Hombres de Acción Católica

Dieron comienzo en nuestra ciudad las Jornadas de Oración y estudio de los Hombres de Acción Católica. Estos cursos se celebran anualmente, habiéndole correspondido este año la organización al Consejo Territorial de La Coruña. Asisten dirigentes de los Consejos Diocesanos de toda Galicia que durante unos días realizan una serie de estudios y cambios de impresiones para la mejor organización y perfeccionamiento de las labores del apostolado de la Acción Católica. A las ocho y media de la mañana, con asistencia de los 50 asambleístas, se celebró la Santa Misa, por la intención de los frutos del cursillo, con que éste quedó inaugurado. Durante el resto de la mañana se efectuó la recepción y alojamiento de los componentes de la Asamblea.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de septiembre de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 21 de septiembre de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Desaparece del famoso árbol situado en la avenida de La Marina

Por fin se ha dispuesto la desaparición del famoso y corpulento árbol situado en la avenida de la Marina, frente a la Aduana, el que con motivo de la pavimentación de dicha vía quedaba, como un lunar dentro del trozo del asfaltado. Ayer se desmochó por completo, quedando solo a pie el grueso tronco de tan antiguo como frondoso árbol y hoy acabará de ser destruido. Tal determinación ha dado lugar a que surjan comentarios y opiniones contrarias, pues mientras unos ponen el grito protestando contra la orden de hacer desaparecer tan magnífico ejemplar, otros por el contrario aplauden la determinación porque con la actual mejora era un obstáculo antiestético que dificulta la circulación de vehículos por aquel lado.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de septiembre de 1926
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Archivo El Ideal Gallego
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