El Puerto sigue con Arteixo Litoral la senda de Coruña Marítima

Protocolo Arteixo Litoral German Barreiros

la Autoridad Portuaria acogió esta mañana la firma del protocolo entre el Puerto y el Ayuntamiento de Arteixo que a partir de ahora permitirá coordinar las distintas iniciativas entre ambas entidades: Arteixo Litoral.

Desde su apertura, Punta Langosteira se ha convertido en una de las industrias más importantes de Arteixo, y más ahora que ya alberga casi toda la actividad industrial portuaria. En los próximos años, seguirá desarrollando y afectando a la costa arteixán, de manera que es necesario crear un marco para las actuaciones urbanísticas, sociales y económicas que se desarrollarán.

De esta manera, Arteixo sigue los pasos de Coruña Marítima. El acuerdo lo rubricaron Valentín Fernández-Prado, presidente de la Autoridad Portuaria, y Carlos Calvelo. El alcalde arteixán señaló la importancia del acuerdo, que permitirá concursar de forma coordinada a los fondos europeos de desarrollo, así como de otras administraciones.

Arteixo, de carácter eminentemente industrial, como recordó Calvelo y A Coruña, más residencial, se integran como parte de la misma costa. En cuanto a Coruña Marítima, Fernández Prado aseguró que el 5 de octubre se conocerán los proyectos, pero que evaluarlos tardará varias semanas, así que no habrá novedades hasta bien entrado diciembre.

Zona ZEP

Ayuntamiento y Puerto llevan muchos años trabajando juntos que han fructificado en algunas actuaciones, pero ahora se trata de ir más allá. El protocolo abarca la zona ZEP (Zona de Especial Protección) que abarca todo el litoral de la Costa da Morte y las poblaciones más próximas al puerto.

Eficiencia energética, espacios verdes, formación... Los ámbitos son muy variados. "El Puerto es un gran generador de empleo y además, industrial, que entendemos que es de calidad", apuntó Calvelo. A medida que más y más empresas se instalen en Punta Langosteira, la demanda de mano de obra crecerá.

También se busca regenerar espacios públicos y la movilidad, además de la protección del patrimonio. Por ejemplo, en Rañobre y Suevos, donde se hicieron actuaciones importantes hace años, por ser lo más afectados por Punta Langosteira. O en las propias playas.

Esa experiencia se vierte en el protocolo, de líneas todavía muy amplias. "Desarrollaremos convenios para proyectos concretos, incorporando a otras administraciones o agentes privados", añadió el presidente del Puerto.

El primer proyecto será una senda peatonal Rañobre con Suevos hasta la ADP-503. Esto articularía una movilidad más segura entre ambos núcleos y será un punto de acceso más al Puerto Exterior, o a la propia playa de Sabón. "Queremos desarrollarla inmediatamente", explicó Calvelo.

Todavía no se ha decidido si lo financiarán ambas entidades solamente o más administraciones. "En general, los fondos europeos premian la planificación previa. Eso ayudará", añadió Fernández Prado.