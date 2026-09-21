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A Coruña

El Muncyt acerca la ciencia a todos los públicos con motivo de la ‘Noite Galega das Persoas Investigadoras’

El museo coruñés celebrará el 25 de septiembre la G-NIGHT con dos talleres gratuitos sobre neurofisiología, deporte y aplicación de las ciencias al cuerpo humano

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
21/09/2026 11:19
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¿Qué relación existe entre la electricidad y el movimiento humano? ¿Cómo pueden las matemáticas, la física, la química y la biología ayudarnos a comprender nuestro rendimiento físico? El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de A Coruña responderá a estas y otras preguntas el próximo 25 de septiembre con motivo de la celebración de la G-NIGHT, ‘Noite Galega das Persoas Investigadoras’.

El museo ha preparado una programación especial, gratuita y dirigida al público general y familiar a partir de 12 años, en colaboración con personal investigador de la Universidad de A Coruña. Las actividades permitirán acercarse a la investigación científica mediante la experimentación y la participación directa.

La G-NIGHT se celebra en el marco de la Noche Europea de los Investigadores, una iniciativa de divulgación y comunicación científica que tiene lugar cada año en cientos de ciudades europeas durante el último viernes de septiembre. La jornada busca acercar el trabajo de investigadores e investigadoras a la ciudadanía y mostrar la ciencia de una manera accesible y cercana.

Entre las 17:00 y las 20:00 horas, el Muncyt acogerá el taller ‘Electricidad y movimiento’, una actividad centrada en la relación entre la electricidad, el sistema nervioso y el movimiento.

Los participantes podrán observar mediante registros neurofisiológicos no invasivos cómo funciona la actividad eléctrica de los músculos en tiempo real. Además, conocerán cómo pequeñas corrientes eléctricas, aplicadas de forma segura, pueden estimular el sistema neuromuscular y provocar movimiento.

La actividad ofrecerá una aproximación práctica a la neurofisiología y permitirá descubrir algunos de los mecanismos que intervienen en el control del movimiento humano.

La segunda propuesta será el taller ‘El deporte también se calcula: de las ecuaciones al músculo. Matemáticas, física, química y biología aplicadas a la aptitud física’.

La actividad mostrará cómo distintas disciplinas científicas están presentes en la práctica deportiva y en el estudio de la aptitud física, un indicador utilizado para evaluar el rendimiento y analizar aspectos relacionados con la salud.

A través de diferentes pruebas y recursos tecnológicos, los participantes podrán comprobar cómo conceptos aprendidos en materias como las matemáticas, la física, la química o la biología sirven para medir y comprender qué sucede en el cuerpo humano durante el ejercicio.

La propuesta está especialmente dirigida a familias y público general a partir de 12 años y pretende convertir el museo en un espacio de encuentro entre la ciudadanía, la investigación y la divulgación científica.

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