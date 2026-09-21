El Día Sin Coches cierra al tráfico la calle Concepción Arenal este martes

San Andrés sin coches por la Semana de la Movilidad, el año pasado Carlota Blanco

A Coruña cerrará este martes la Semana Europea de la Movilidad 2026 con la celebración del Día Sin Coches, una última jornada que llevará a la calle Concepción Arenal diferentes propuestas abiertas y gratuitas para acercar a la ciudadanía alternativas de movilidad sostenible.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que: “Esta última jornada permítenos ver que pasa na cidade cando as persoas recuperan o espazo público e como podemos avanzar cara a rúas máis pensadas para todos e todas”. La calle estará cerrada al tráfico entre las 17.00 y las 20.00 horas, convirtiéndose en un espacio para la práctica deportiva, la divulgación y la sensibilización alrededor de la movilidad.

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Galicia Rollers celebrará una jornada de puertas abiertas, con patines a disposición de las personas que quieran probar esta modalidad y exhibiciones de freestyle a partir de las 18.30 horas, en una actividad a la que se sumará la escuela de danza Punto Cero, con dos pases de baile urbano.

Habrá también un circuito de bicicleta con el Club Triatlón Coruña y una actividad de marcha nórdica con AMI. A partir de las 19.00 horas será el turno del Club Gimnasia Coruña, que ofrecerá una exhibición de gimnasia artística. Y entre las 18.00 y las 19.00 horas habrá una sesión abierta de zumba con Termaria.