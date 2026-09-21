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A Coruña

El detenido en A Coruña por maltrato tras un altercado con sus hijos, en libertad con orden de alejamiento

Europa Press
21/09/2026 19:16
Suceso en la calle Vista Alegre de A Coruña
Una imagen de la intervención policial durante el altercado
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El hombre detenido en la madrugada de este domingo en A Coruña por un delito de malos tratos en el ámbito familiar tras un altercado en la vía pública con sus dos hijos se encuentra en libertad con orden de alejamiento de estos.

Así lo han informado fuentes judiciales tras el pase a disposición en esta jornada en el Tribunal plaza número 5 de Instrucción.

Suceso en la calle Vista Alegre de A Coruña

Detenido en A Coruña por agredir a sus hijos, intentar atropellarlos y huir de la Policía Nacional

Más información

La detención tuvo lugar sobre las 2.20 horas de la madrugada poco después de que el hombre protagonizase un altercado en la vía pública, donde se encontraba con sus hijos.

El varón fue arrestado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, otro de resistencia y desobediencia a la autoridad en el momento de la detención y un último de seguridad de tráfico, ya que trató de huir en su vehículo.

De hecho, fuentes de la Policía Nacional han señalado que supuestamente el hombre habría intentado atropellar a uno de sus hijos.

Finalmente, los agentes lograron detenerlo y se encuentra pendiente de pasar a disposición judicial. Paralelamente, se ha abierto una investigación para determinar lo sucedido.

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