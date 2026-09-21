El Bloque afea al PP que afirme que retirará la zona de mercado tensionado si gana la Alcaldía
La candidata del BNG a la Alcaldía, Avia Veira, criticó el anuncio del candidato del PP Miguel Lorenzo, que aseguró que, de ganar la Alcaldía, derogaría la zona residencial tensionada, que impulsó el BNG en el Ayuntamiento de A Coruña.
“Sempre dixemos que se trata dunha medida imperfecta e que debe estar acompañada doutras actuacións, máis en todo caso ten aspectos positivos e que melloran a vida da xente”, afirma.
“O que lles está a dicir Lorenzo aos coruñeses é que se o PP goberna a cidade lles vai arrebatar a posibilidade de prorrogar os seus contratos de aluguer co prezo conxelado, ou sexa, que vai permitir que se lles suban os alugueres e xa sabemos como está mercado...”, remarca.
En cuanto al encuentro entre las alcaldesas de A Coruña y Santiago de Compostela, Veira afirmó que “como membros da Corporación non podemos admitir que os fondos outorgados polo Estado ás cidades que somos zonas tensionadas os vaia xestionar directamente unha Xunta que non cre na construción de vivenda pública”.
“Eses fondos teñen que se transferir directamente á Coruña para seren aplicados na construción de vivenda pública, a arma máis eficaz para lidar coa emerxencia habitacional que sofremos”, concluyó.