El Ayuntamiento coloca un nuevo banco en la ciudad para dar visibilidad al alzhéimer

El nuevo banco fue presentado en el Día Mundial del Alzhéimer Javier Alborés

La alcaldesa, Inés Rey, participó hoy, acompañada de la concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, y del concelleiro de Infraestructuras, Jesús Celemin, en la lectura del manifiesto del Día Munidal del Alzhéimer.

El acto, que tuvo lugar en frente de la iglesia de San Andrés, contó también con la presencia de otros miembros de la corporación municipal, de la diputada provincial Silvia Longueira y de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afaco), representada por su tesorera, Inés Hervada Vidal. Junto a la lectura se procedió a la inauguración de un nuevo banco en la zona conmemorando los pacientes y quien hacen todo por cuidarlos.

En el encuentro, la alcaldesa revindicó la importancia social de los cuidados dentro y fuera del ámbito familiar y la lucha por mejorar la calidad de vida de los pacientes de la enfermedad con la colaboración de las instituciones y la inversión de recursos públicos y no solo en la asistencia personal sino también en la investigación para hallar tratamientos que retrasen el máximo posible el avance de los efectos.

“O alzhéimer é unha realidade dolorosa para moitísimas familias. E é unha realidade da que ninguén está a salvo. Aínda non podemos facelo desaparecer. Pero hai algo que si podemos facer: acompañar, coidar, estar e coller a man da persoa que se afasta”, apuntó Inés Rey.

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Además, Rey también recordó que el Concello invierte más de 10 millones anuales a la atención de las personas mayores y en situación de dependencia, garantizando asistencia y una vida digna a cientos de vecinos y vecinas, y revindicó el "traballo dos profesionais que coidan con dedicación de quen o precisa".

En el ámbito de recursos políticos y la colaboración con el tejido asociativo, Rey recordó que "o Concello mantén con Afaco dende fai anos un convenio para financiar o servizo de respiro familiar e o apoio á promoción da autonomía das persoas afectadas pola enfermidade. É o apoio concreto para que as familias non afronten soas os coidados e para que as persoas afectadas poidan manter a súa autonomía durante o maior tempo posible".

El texto del manifiesto reivindica el refuerzo de las ayudas los cuidados y la investigación, además de la mejora de las condiciones de las personas cuidadoras que atienden a los pacientes, además de garantizar el principio de equidad en el acceso a recursos y tratamientos para que el factor económico no sea un impedimento para poder convivir de forma digna con la enfermedad.