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A Coruña

El Ayuntamiento adjudica la ampliación del área infantil de la plaza de Pontevedra

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
21/09/2026 20:22
El parque infantil de la plaza de Pontevedra, en un momento en que se encontraba cerrada un área de juego
 Archivo El Ideal Gallego
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El Ayuntamiento de A Coruña adjudicó este lunes las obras de ampliación del parque infantil de la plaza de Pontevedra. El proyecto tiene como objetivo no solo la inclusión de nuevos elementos y equipamientos, sino también fomentar la creación de un entorno de ocio y juego que permita el desarrollo de las habilidades motrices, sensoriales, sociales, emocionales y creativas de los niños. 

“Estamos a desenvolver un plan global e moi ambicioso na cidade para ampliar e reforzar a rede de espazos públicos de lecer para nenos e nenas. Garantindo, ademais, unha oferta de xogo ampla a moderna, a creación de espazos adaptados, accesibles e seguros. Por iso, estamos en constante revisión das áreas infantís existentes para detectar posibles melloras”, apuntó el concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín

Heridos al menos cuatro niños tras caer de un juego del parque de la plaza de Pontevedra

Más información

El proyecto, que cuenta con una inversión de más de 374.000 euros, y que, tal y como adelantó El Ideal Gallego el pasado mes de junio, pretende duplicar la capacidad del parque, se redactó también teniendo en cuenta aquellos elementos colindantes a conservar, con especial atención a los ejemplares de magnolia grandiflora existentes, que generan zonas verdes y de sombra muy beneficiosas para el parque en temporada estival.

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