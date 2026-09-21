Cuando el teatro Colón estrenó 'Lo que el viento se llevó' (doce años después de Estados Unidos)

Fotograma de 'Lo que el viento se llevó'

Era un viernes en A Coruña. Concretamente, el 21 de septiembre de 1951, hace 75 años. Y era la jornada que innumerable público llevaba mucho tiempo esperando. 'Lo que el viento se llevó', una de las grandes películas de la historia del cine, se estrenó en las pantallas de Estados Unidos el 15 de diciembre de 1939, pero España tuvo que esperar once años, hasta noviembre de 1950, para poder ver el filme. Y A Coruña tuvo que esperar diez meses más para colocarla en cartelera.

Pero una vez esquivados los problemas de la posguerra y la censura fue el teatro Colón el lugar en el que por fin se pudieron ver las caras de Escarlata O'Hara y Clark Gable. "Ha llegado, al fin, hasta nosotros. Con la misma frescura de la obra perenne ha resistido el paso del tiempo, de las modas y módulos cinematográficos, hasta convertirse en la película clásica que marca un hito en la historia", escribía al día siguiente El Ideal Gallego.

Los coruñeses pudieron así empezar a disfrutar en su cartelera de una película definida por el crítico del diario de la siguiente manera: "Los menores detalles aparecen cuidados hasta el límite; aquí, dentro de la humana falibilidad, puede decirse que se ha llegado a la perfección artística. La cámara, movida con extraordinaria habilidad, capta ángulos insospechados y aprisiona los detalles más íntimos: el halo poético del tiempo ido, que la obra de arte se encarga de proyectar a la conquista del futuro".

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La crónica de El Ideal Gallego destaca así las características técnicas y de la historia, a la vez que otorga un gran mérito al plantel interpretativo, liderado por Vivian Leigh, "que encarna a una Escarlata O'Hara de antología".

El texto, firmado con las iniciales E.M., está impregnado de la más que positiva impresión del cronista, sin embargo, en aquel 1951, doce años después de su estreno en los cines de Atlanta, 'Lo que el viento se llevó' seguía siendo una película algo incómoda para el régimen de Francisco Franco. Así se evidencia con la nota sobre el aspecto moral de la película que incluye El Ideal Gallego, que se atiene a la "correspondiente hoja de censura": "La película es muy realista, mostrando las pasiones humanas sin rebozo de ninguna índole, manteniéndose en toda ella el carácter frívolo y egoísta de la protagonista; y aun cuando no se exaltan aquellas pasiones, se muestran sin subterfugio alguno. En contraste, el proceder espiritual y abnegado de la contrafigura de la protagonista emana nota constante de bondad".

Pero aunque a la censura no acabase entrándole por el ojo Escarlata, es obvio, 75 años después que 'Lo que el viento se llevó' vino para quedarse, en las pantallas de cine primero, en los videoclubs después y en los catálogos de plataformas en los últimos tiempos.