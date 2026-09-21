Coruña Insólita | Los libros superventas en los que aparece la ciudad 

Una de las ilustraciones de las ediciones clásicas de ‘Robinson Crusoe’ Yale Center for British Art

Con la milenaria historia que la ciudad de A Coruña tiene a sus espaldas, su nombre, o su figura, ha aparecido en numerosas obras literarias, de ficción y de no ficción. En muchas de ellas -como ‘La Tribuna’ de Pardo Bazán y su Marineda, o novelas del herculino Manuel Rivas, como ‘O lapis do carpinteiro’ u ‘Os libros arden mal’- la ciudad toma un gran protagonismo, pero en otras pasa más desapercibida. Pero desapercibida no significa invisible, menos aún cuando se habla de superventas, los llamados ‘best seller’ de las listas mundiales. Y en ellos está A Coruña.

El segundo libro más traducido del castellano -tras el líder Quijote- es ‘La familia de Pascual Duarte’, de Camilo José Cela. El premio Nobel narra allí la historia de un campesino extremeño, hijo de un alcohólico, que va repasando su vida mientras espera su ejecución en la cárcel. Es en esa historia vital en la que aparece una lejana A Coruña.

l capítulo XIV es el lugar en el que se revela la ciudad de A Coruña por primera vez en la obra. Es el destino del protagonista tras estar dos semanas en Madrid: “Emprendí el viaje a La Coruña que, según me asesoraron, era un sitio de cruce de los vapores que van a las Américas”. En la ciudad realiza los trámites para obtener un billete de barco, pero se encuentra con que no tiene dinero suficiente para ello, por lo que se tiene que poner a trabajar.

“Me agarré a todo lo que pasaba, cargué maletas en la estación y fardos en el muelle, ayudé a la labor de cocina en el hotel Ferrocarrilana, estuve de sereno una temporadita en la fábrica de Tabacos, e hice de todo un poco hasta que terminé mi tiempo de puerto de mar viviendo en casa de la Apacha, en la calle del Papagayo, subiendo a la izquierda, donde serví un poco para todo, aunque mi principal trabajo se limitaba a poner de patitas en la calle a quellos a quines se les notaba que no iban más que a alborotar”, escribe Cela.

“- ¡No me hables de La Coruña! -¿Por qué? - Porque no. ¡Ojalá no existiese La Coruña!” Escribe Cela en 'La familia de Pascual Duarte'

Un año y medio pasa el protagonista en A Coruña hasta echar de menos su tierra natal en un ejemplo de “la morriña -como decían en La Coruña-”. Regresa entonces, ya en el capítulo XV, a su hogar, donde la estancia de Pascual Duarte en la ciudad herculina se convierte en testimonio de un nuevo revés para el protagonista.

A los siete días de llegar, su mujer le confiesa que está embarazada y Duarte le propone que aborte aunque al final accede a tener el niño aunque eso signifique su deshonra. A Coruña es aquí el lugar que ambos desearían no recordar, uno por la deslealtad y la otra por haber cometido tal. “- ¡No me hables de La Coruña! -¿Por qué? - Porque no. ¡Ojalá no existiese La Coruña!”.

Si ‘La familia de Pascual Duarte’ representa al esplendor literario español de inicios del siglo XX, ‘La medición del mundo’, de Daniel Kehlmann hace lo mismo, pero para el siglo XXI europeo. Seis millones de ejemplares vendidos desde su salida a la venta en 2005 y más de una cuarentena de traducciones lo colocan entre los grandes fenómenos de las últimas décadas. El libro narra las aventuras de dos jóvenes alemanes que tratan de medir el mundo, el naturalista Alexander von Humboldt y el astrónomo Carl Friedrich Gauss. Precisamente de la mano del primero llega la mención a la ciudad de A Coruña. Es en el segundo capítulo, titulado ‘El mar’ y en el que aparece el inicio de su aventura americana. ¿Y dónde empieza? En el puerto herculino.

“Tomaron la primera fragata que zarpaba de La Coruña hacia los trópicos. Soplaba un fuerte viento del oeste que provocaba un poderoso oleaje. Humboldt permanecía en cubeirta sentado en una silla plegable. Se sentía más libre que nunca. Por fortuna, escribió en su diario, nunca es mareaba. Después no pudo evitar el vómito. ¡También eso era una cuestión de voluntad! Con extrema concentaración, e interrumpiéndose de vez en cuando para inclinarse por encima de la borda, escribió tres páginas sobre las impresiones de la partida, la noche cayendo sobre el mar y las luces de la costa desapareciendo en la oscuridad”, escribe Kehlmann.

“Acosado por estos pensamientos, mi antiguo patrón, a quien le contaba todo lo que me sucedía, me recomendó encarecidamente que no fuera por mar sino por tierra hasta La Coruña, que atravesara la bahía de Vizcaya hasta La Rochelle, que siguiera por tierra hasta París, que era un viaje seguro y fácil de hacer y, de ahí pasara Calais y Dover”. Es el párrafo de ‘Robinson Crusoe’ de Daniel Defoe, publicada en 1719 y que es uno de los grandes clásicos de la novela de aventuras, considerada por muchos la pionera del género, de hecho. La ciudad aparece referida por el protagonista mientras le cuenta a su esclavo, Viernes, sus vicisitudes.

Sin embargo, el nombre “Coruña” no aparece en el original, sino que en él, y en las versiones en inglés, se refieren a ella como ‘Groyne’, con la nota explicativa de que se trata de A Coruña “ciudad portuaria situada en una ensenada del extremo noroeste de España, importante desde la época romana”.

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