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A Coruña

Casi 5.500 jóvenes de A Coruña nacidos en 2008 ya solicitaron el Bono Cultural Joven 2026

Europa Press
21/09/2026 17:37
Las artes escénicas forman parte de los bienes culturales que se pueden obtener con este bono 
Archivo El Ideal Gallego 
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Más de 13.200 jóvenes gallegos nacidos en el año 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026. Por provincias, han sido 5.467 jóvenes de A Coruña, 1.228 de Lugo, 1.231 de Ourense y 5.277 de Pontevedra.

Así lo recoge una nota difundida por la Delegación del Gobierno, que apunta además que en toda España, las solicitudes han superado la cifra de 300.000.

Se trata de la quinta edición de este programa impulsado por el Ministerio de Cultura que otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este año. Una cantidad que, por primera vez, puede destinarse no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

Modalidades

Así, para fomentar la creatividad como parte del desarrollo de las personas jóvenes y el acceso a la cultura desde un rol más activo y participativo, el Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades.

La modalidad 1 permite repartir los 400 euros de la ayuda entre tres áreas. La primera, Artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros): entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones, cursos en modalidad presencial sobre materias relacionadas con la cultura, festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, instrumentos musicales, partituras musicales, cámaras fotográficas y programas informáticos orientados específicamente a la producción, creación y práctica creativa.

Más de 3.500 coruñeses de 18 años solicitan el Bono Cultural Joven en su primer mes de vigencia

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La segunda, Productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros): libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y CDs.

Por último, Consumo digital o en línea (hasta 100 euros): suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, libros digitales, canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de música, suscripción para descarga de archivos multimedia (incluyendo pódcast), cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

La modalidad 2 permite destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre: cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico. 

Pedro Blanco en su visita a una librería de Foz

Pedro Blanco subraya el éxito en Galicia del Bono Cultural del Gobierno de España, que ya benefició a cerca de 60.000 jóvenes

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Solicitudes

Para solicitar el Bono Cultural Joven 2026, las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este año han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web https://bonoculturajoven.gob.es/ hasta el próximo 31 de octubre.

Además del requisito de la mayoría de edad alcanzada en este 2026, para poder obtener el Bono, la persona debe tener nacionalidad española y residencia legal en España, o ser solicitante de asilo, desplazada temporal o extranjera ex tutelada.

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