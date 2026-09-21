Alfonso Molina, al borde del colapso por un alcance leve

La semana en A Coruña comenzó como suele: con mucho tráfico en Alfonso Molina, y con un alcance. Este se produjo en plena hora punta, en sentido entrada a la ciudad, frente al concesionario de SEAT, y produjo un embotellamiento que la propia Policía Local reconoció como "muy importante.

La colisión ocurrió justo antes de llegar a Matogrande, de manera que no solo afectó al tráfico proveniente del puente de A Pasaxe, sino también el de la autopista. La víctima, una conductora de 41 años, fue trasladada con heridas leves al Chuac por una ambulancia del 061.

Sin embargo, el tráfico se mantuvo congestionado desde las 08.30 horas, cuando ocurrió el incidente. hasta pasadas las 09.30 horas.