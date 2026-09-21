A Coruña invirtió más de 5,4 millones en 63 parques infantiles desde 2021

La renovada zona infantil del parque de Santa Margarita, inaugurada el pasado 31 de agosto Patricia G.Fraga

Que ninguna familia tenga que caminar más de quince minutos para poder disfrutar de un parque infantil. Con esta premisa, el actual Gobierno local trabaja, desde el primer mandato de Inés Rey, en ampliar, mejorar o crear nuevas áreas para el disfrute de los más pequeños. Desde 2021 se han desarrollado 112 actuaciones en parques infantiles. En concreto, en 63 de ellos.

La inversión destinada a todos estos trabajos, comprendidos entre 2021 y 2026, supera los 5,4 millones, destacando los dos de mayor coste: el de la plaza de Portugal, cuyas obras acaban de comenzar, y el parque cubierto de O Ventorrillo, el primero en la ciudad de esta modalidad. Solo entre estos dos se concentran casi 2,6 millones de euros.

Entre las actuaciones ejecutadas se encuentran desde renovaciones de pavimento, reformas integrales, nuevas creaciones de parques o reparaciones y añadidos de columpios u otros elementos. Así, destacan, por ejemplo, los parques de Longarela, San Vicente de Elviña, el del corredor verde de Novo Mesoiro, Urbanización Breogán, Concordia, plaza Recife y el CEIP María Pita, entre otros. Estas áreas infantiles no existían antes del primer mandato de Inés Rey.

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“La modernización de los parques infantiles de la ciudad y la instalación de nuevos espacios de juego para los niños fue y es una prioridad para este Gobierno. Acabamos de adjudicar el mantenimiento de más de 230 parques por más de 2,6 millones de euros, y trabajamos ahora mismo en la construcción de dos parques que suman, solo esos dos, 2,5 millones, con el primero cubierto que habrá en la ciudad, en O Ventorrillo, y el nuevo de la plaza de Portugal”, explica la alcaldesa de A Coruña.

De esta forma, el Plan de Parques Infantiles del Gobierno municipal contempla que no haya “ni una sola familia con un parque a más de quince minutos de su casa, y lo estamos cumpliendo, como estamos cumpliendo también la renovación de las áreas de juego y la instalación de cientos de plazas adaptadas cuando antes de 2019 apenas había alguna. Se trata, en definitiva, de que viva donde viva una familia, tenga los mismos medios para que sus hijos puedan disfrutar de instalaciones de calidad”, resume la regidora.

Las obras más costosas

Además de los parques de la plaza de Portugal y el cubierto de O Ventorrillo, las actuaciones más costosas que se han desarrollado son la reforma integral del CEIP Ramón de la Sagra (190.094 euros); la creación del área infantil de San Vicente de Elviña (161.889); la reforma integral del área de Santa Margarita, recientemente estrenada junto a la remodelación del parque (142.326); la instalación de un nuevo juego tridimensional en Maestro Mateo (135.252); la reforma integral del parque de Abogacía (Fábrica de Tabacos), por 122.313 euros; la ampliación y reforma integral del parque de Juan Naya; y la reforma integral de la plaza de José Toubes (111.856 euros).

El parque de la plaza de Portugal, cuyas obras comenzaron hace dos semanas, es especialmente relevante. El presupuesto es de 1,4 millones de euros y dará servicio, además, a los tres centros educativos de la zona –Hogar, Compañía y Esclavas– con el fin de atender la necesidad de familias y niños. El área infantil anterior tenía una capacidad para once usuarios y, con la remodelación e instalación de nuevos juegos, se multiplicará por trece.

Inicio de los trabajos en el área infantil de la plaza de Portugal, que multiplicará por trece su capacidad Patricia G.Fraga

Así, el parque tendrá capacidad para 150 niños en una superficie de 800 metros cuadrados. Contará con una estructura ondulante de 55 metros de largo –concebida como un circuito de obstáculos y juegos–, columpios adaptados e inclusivos y un espacio de calistenia en un lateral. La inversión permitirá crear “un parque que será un referente en Galicia en este tipo de instalaciones”, añadió la regidora cuando presentó el proyecto.

Por su parte, el parque infantil colindante a la guardería de O Ventorrillo, que el Ayuntamiento está ampliando y mejorando, será el primero cubierto de la ciudad, una medida concebida para proteger a los niños en días de condiciones meteorológicas adversas y también frente a la radiación solar en los meses estivales. La previsión del Ayuntamiento es que el área infantil de O Ventorrillo cuente con cuatro cubiertas ligeras de policarbonato para cubrir el parque.

La superficie del área infantil pasará de 400 a 730 metros cuadrados. “Es decir, con la mejora casi la duplicamos, igual que el número de personas usuarias: ahora es de 76 y será de 135”, precisó la alcaldesa. Además, se renovarán tanto el pavimento como las equipaciones que hay actualmente, sumando juegos inclusivos y sensoriales. Habrá dos nuevos toboganes aprovechando el talud colindante al parque, semejantes a los existentes en los parques de Oza y Eirís.

Mantenimiento

El Ayuntamiento adjudicó el pasado miércoles, en Junta de Gobierno local, el contrato de mantenimiento, conservación, limpieza y reposición de elementos de las áreas de juegos infantiles, áreas biosaludables y otros espacios o instalaciones lúdicas urbanas de uso público y titularidad municipal.

Fue adjudicado a Jardinería Arce SL, con una inversión máxima de unos 2,7 millones de euros para el periodo inicial de ejecución, que es de dos años, con posibilidad de prórroga por un máximo de tres más. El inventario municipal de juegos infantiles, áreas biosaludables y otros espacios lúdicos objeto de este contrato está compuesto por 223 elementos. Sin embargo, también se abarcarán las nuevas áreas que se puedan construir en el futuro.

Además, el adjudicatario tiene la obligación de inspeccionar por lo menos una vez a la semana todas las zonas de juego para detectar cualquier anomalía e incidencia y proceder de forma inmediata a las reparaciones oportunas que se necesiten, además de otros exámenes más detallados trimestrales y anuales en toda la red de instalaciones.

Obras en O Ventorrillo, al lado de la guardería, para construir el que será el primer parque cubierto de la ciudad Patricia G.Fraga

“La adjudicación de este contrato llega en un momento en el que el Gobierno municipal está reforzando y ampliando sustancialmente la red de espacios lúdicos, áreas de juego infantiles y áreas biosaludables de la ciudad. Es un compromiso que este Gobierno siempre llevó por bandera, porque mejorar este tipo de instalaciones en todos los barrios de A Coruña es igual a invertir en la calidad de vida de los vecinos”, señaló Rey.

En paralelo, el Ayuntamiento también amplía las áreas caninas de la ciudad. Con la de Vioño, que se estrenará próximamente, son seis las existentes en A Coruña, junto a Santa Margarita, Eirís, Adolfo Suárez, Bens y Novo Mesoiro.

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En A Coruña, además, existen otras zonas consideradas como aptas para el esparcimiento canino, como la Torre de Hércules, San Diego, el Barrio de las Flores y A Maestranza. Vioño, parque que da servicio a dos barrios con alta densidad poblacional, como son Os Mallos y la Sagrada Familia, tendrá este servicio en un enclave con múltiples accesos peatonales.

El proyecto plantea la creación de un recinto de 2.100 metros cuadrados. Tendrá pavimento de césped natural, una pérgola con bancos, árboles, cuatro fuentes dobles potables, un lavadero canino, equipamiento ‘agility’, un cierre de trazado ergonómico, puerta doble con sistema de seguridad, papeleras e iluminación reforzada.

El circuito ‘agility’ estará compuesto de elementos fabricados con materiales residentes y con acabados seguros para los animales. La gama de obstáculos, además, se podrá configurar según las necesidades específicas de cada espacio y los tipos de ejercicios requeridos.