Una mujer herida tras explotar un calentador en una vivienda de A Coruña

Vista de la calle del Alcalde Lens, donde se produjo el suceso

Una mujer ha resultado herida de carácter leve tras registrarse una explosión en el calentador de su vivienda, ubicada en la calle del Alcalde Lens, en A Coruña. El suceso tuvo lugar sobre las 20.00 horas de este sábado, momento en que la víctima procedía a encender el aparato.

Según ha informado el 112 Galicia, la mujer fue atendida en el mismo lugar de los hechos por los efectivos del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, sin necesitar ser trasladada a un centro sanitario.

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Asimismo, el incidente causó daños en la cocina y rompió los cristales del inmueble, además de destrozar las ventanas de otras viviendas del edificio que dan a los patios interiores. Tras el estallido, también se retiró una bombona del interior de la vivienda.

El 112 Galicia movilizó de urgencia al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de A Coruña, a la Policía Nacional, a la Policía Local, a efectivos de Protección Civil y al personal de la empresa suministradora del gas.