Un Mini cargado de cocaína, sin ITV, sin seguro y con un conductor borracho por el centro de A Coruña

El vehículo era un Mini azul Joaquín Abad

Un varón decidió convertir la zona de Cuatro Caminos en algo así como un GTA versión A Coruña. Fue en la madrugada del domingo, a la altura de alcalde Marchesi, cuando tras cruzarse con la Policía Nacional hizo lo que podría llamarse un 'completo': multa por posesión de cocaína, por carecer de ITV, de seguro y por conducir borracho. De la velocidad y la música por todo lo alto se libró por no poder presentarse pruebas.

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Puede decirse que el vehículo, un Mini, pasó por el lugar equivocado en el momento menos indicado. Estaba la Policía Nacional realizando un cacheo ordinario en el entorno de Alcalde Marchesi cuando llamó su atención lo aparatoso y cantoso de la conducción. Los agentes le dieron el alto y notaron el evidente nerviosismo del conductor, que viajaba acompañado de una persona que también llamó la atención y completó el sorprendente cuadro, por su llamativa peluca roja.

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La Policía Nacional le instó a bajar del vehículo, procedió al cacheo y se encontró exactactamente lo esperado: varios gramos de cocaína. Blanco y en botella, o mejor dicho en bolsa, también dio positivo en los exámenes posteriores de alcohol y drogas.