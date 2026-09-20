No es la MTV, es A Coruña: abre la primera tienda de vestidos para celebrar la fiesta latina de los 15

Una futura quinceañera se prueba su vestido Patricia G. Fraga

Es una tradición en los países latinoamericanos. La fiesta de quince años, o fiesta de quinceañera, es un momento vital en la vida de toda adolescente, cuando, en una fiesta, es presentada en sociedad. En países como México o Colombia, puede tener una orientación religiosa, como la Primera Comunión en los países con mayoría católica. Muchos conocieron este tipo de fiesta latina a través de la MTV y su programa ‘Sweet 15: Quinceañera’, donde las jóvenes mostraban todos los preparativos necesarios para su gran momento.

En A Coruña, las fiestas de 15 no son una novedad. Pero hasta ahora las adolescentes tenían que comprar sus vestidos online o desplazarse a otros puntos de España para hacerse con ellos. Hasta ahora. En el número cuatro de la calle Presidente Salvador Allende número se encuentra la tienda Quince Pic Vestidos, que acaba de instalarse tras su éxito en ciudades como Madrid y Málaga. Detrás de este negocio se encuentran Fabrizio Saavedra y Johanna Rodríguez: “Somos una empresa de venta y alquiler de vestidos de quince años. Tenemos la central en Madrid, pero ahora decidimos abrir en A Coruña porque mucha gente de Galicia venía a Madrid a probarse los vestidos, ya fuese desde A Coruña como Santiago o Ferrol, entre otros”, explica Saavedra.

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El recibimiento en la ciudad, reconoce, “ha sido muy bueno y toda esa gente que se desplazaba hasta Madrid, ahora lo tiene mucho más cerca”. En Quince Pic Vestidos, además de comprar o alquilar la vestimenta para una ocasión tan especial, es posible hacerse con todos los complementos necesarios para el gran evento, como pulseras, collares, anillos o tiaras.

También se pueden adquirir osos de peluche, la nueva ‘moda’ en esta tradición: la adolescente regala un oso a la siguiente quinceañera, algo que representa la infancia que la cumpleañera deja atrás para entrar en una nueva etapa de madurez.

Saavedra decidió emprender en este negocio tras ver el crecimiento que esta fiesta ha tenido en España. “Soy fotógrafo y mi trabajo estaba orientado a la fotografía de quinceañeras, por lo que, al ver el crecimiento, decidí abrir el negocio”, sostiene.

A través de la página web de Quince Pic Vestidos se puede reservar una cita y comenzar la cuenta atrás para el gran día: “No solo ofrecemos los vestidos más hermosos y elegantes para tu gran día, sino que también acompañamos en cada paso para vivir una experiencia inolvidable. Desde la elección del vestido hasta la organización completa de la fiesta”. Lo cierto es que entrar en esta tienda es acceder a un mundo de color. Los vestidos, de todo tipo de estilos y cortes, no tienen nada que envidiar a los de las princesas Disney.