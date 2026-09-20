Movilizadas cuatro dotaciones de Bomberos por un incendio en la zona del vertedero de Nostián

Incendio en la zona del vertedero de Nostián Eloy TP

Los bomberos de A Coruña intervienen en un incendio en Bens, cerca de las instalaciones del vertedero de Nostián.

La columna de humo negro es visible desde muchos puntos de la ciudad. Aunque a la vista puede parecer que tenga un gran alcance las primeras informaciones indican que no hay peligro para las instalaciones del vertedero, sino que es más aparatoso que grave.

Los bomberos rescatan a un cuervo atrapado en un árbol en A Coruña Más información

Fuentes municipales aseguran que el incendio está controlado. Los bomberos, que enviaron cuatro dotaciones al lugar, se encuentran trabajando para extinguir por completo las llamas.