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A Coruña

Movilizadas cuatro dotaciones de Bomberos por un incendio en la zona del vertedero de Nostián

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/09/2026 21:57
Incendio en la zona del vertedero de Nostián
Incendio en la zona del vertedero de Nostián
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Los bomberos de A Coruña intervienen en un incendio en Bens, cerca de las instalaciones del vertedero de Nostián. 

La columna de humo negro es visible desde muchos puntos de la ciudad. Aunque a la vista puede parecer que tenga un gran alcance las primeras informaciones indican que no hay peligro para las instalaciones del vertedero, sino que es más aparatoso que grave

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Fuentes municipales aseguran que el incendio está controlado. Los bomberos, que enviaron cuatro dotaciones al lugar, se encuentran trabajando para extinguir por completo las llamas.

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