Manuel Gago | “Cando estivo en Santiago foi o retorno simbólico dunha Galicia que tivo que partir”
Foi o responsable de ‘Galicia, un relato no mundo’, mostra que acadou un fito: traer de volta este exemplar á comunidade autónoma máis de 500 anos despois
A exposición ‘Galicia, un relato no mundo’, que estivo no Museo do Gaiás de Santiago entre novembro de 2019 e abril do 2020, aínda que pechou as portas en marzo pola pandemia, foi unha ocasión perfecta para que os galegos recuperasen unha parte descoñecida da súa historia. Así o explica o seu comisario, Manuel Gago, quen conta como foi o difícil proceso de traela para a mostra.
Como chegou a Santiago?
Foi duro. A xustificación que había para traela era que nesa mostra queríamos observar as interaccións entre Galicia e outras culturas. En Galicia houbo sempre un gran interese en coñecer as comunidades hebreas, e a Biblia Kennicott é o fito referencial desas comunidades, unha obra que se sabía que foi producida polos xudeus na Coruña pero que para o gran público non era moi coñecida, a pesar de ser un dos grandes fitos da nosa cultura medieval.
Houbo que negociar moito?
Si. Tivemos unha negociación coa Bodleian Library de Oxford orientada a traela. Os préstamos internacionais son complexos: hai moitos requerimentos de seguridade e de pertinencia, é dicir, que teñen que ter unha xustificación para mover a obra, especialmente aqueles obxectos que poidan ser difíciles de trasladar ou que poidan traer certa controversia, como os obxectos de orixe xudeu. Foi difícil, pero desde o primeiro momento a súa predisposición foi moi aberta. O Gaiás está moi ben preparado en termos de seguridade e condicións ambientais, e todo iso axudou. Eles pedían un informe tremendamente exhaustivo, pero foi moi ben. Traballamos moito que as condicións de seguridade non empeorasen a visita, pero conseguimos moi ben que o libro puidese ser ben visto e a xente se puidese acercar sen poñer en perigo a seguridade.
Quedou como esperaban?
Unha cousa que me sorprendeu da Kennicott é que, a pesar dos excelentes facsímiles que ten, cando ves a de verdade alucinas porque non ten nada que ver. É incrible que ese libro fora manuscrito. Teño visto moitos códices, e mira que tivo unha vida azarosa chea de aventuras, pero consérvase moi ben, ten unha colección de detalles milimétricos que só podes pensar ‘mi madriña’. Foi moi emocionante, non paras de imaxinar o que debeu ser ver iso cando se creou na Coruña.
Valeu a pena, incluso co obstáculo do covid?
Totalmente, ademais pensa que cando saíu de Oxford foi de forma moi contada. A exposición do Gaiás tivo a mala sorte de que chegou o covid antes da clausura. Tivo que pecharse, e claro, encontrámonos con que nunha sala pechada tiñamos un montón de pezas de relevancia internacional. E quedaron aí varios meses, ata que se puido proceder ao traslado. Elas tamén pasaron o confinamento (ri).
Foi a peza máis importante?
A exposición tivo moitas pezas moi singulares que foron vectores desas relacións da cultura galega con outras, pero é verdade que a Kennicott tivo unha dimensión emocional máis grande, porque fala dunha parte da historia de Galicia que tivo que marchar de forma forzada do país. Foi o retorno simbólico dunha parte de Galicia que tivo que partir, pequena en número pero relevante porque moitos dos xudeus eran médicos, banqueiros... De feito cando a inauguramos estiveron presentes membros da comunidade xudea en Galicia, xa que, como dicía, tivo un valor simbólico e emocional moi grande.