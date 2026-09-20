Los bomberos rescatan a un cuervo atrapado en un árbol en A Coruña

Un bombero en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Los Bomberos de A Coruña se tuvieron que movilizar este domingo hasta la zona del puente de A Pasaxe para rescatar a un animal atrapado en un árbol.

En concreto, se trataba de un cuervo, que quedó atrapado entre las ramas de un árbol en una zona próxima al paseo que discurre a las orillas de la ría de O Burgo.

Para efectuar el rescate, fue necesario emplear la autoescala del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), indican fuentes de los bomberos, que recibieron el aviso de la Policía Local cerca de las 14.00 horas.

El animal pudo ser finalmente rescatado y fue entregado a una empresa de protección de aves para su recuperación.