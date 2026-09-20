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A Coruña

Los bomberos rescatan a un cuervo atrapado en un árbol en A Coruña

El animal fue entregado a un centro de protección de aves para su recuperación

Julia Nóvoa
20/09/2026 15:05
Bomberos de A Coruña
Un bombero en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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Los Bomberos de A Coruña se tuvieron que movilizar este domingo hasta la zona del puente de A Pasaxe para rescatar a un animal atrapado en un árbol.

En concreto, se trataba de un cuervo, que quedó atrapado entre las ramas de un árbol en una zona próxima al paseo que discurre a las orillas de la ría de O Burgo. 

Para efectuar el rescate, fue necesario emplear la autoescala del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), indican fuentes de los bomberos, que recibieron el aviso de la Policía Local cerca de las 14.00 horas.

El animal pudo ser finalmente rescatado y fue entregado a una empresa de protección de aves para su recuperación.

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