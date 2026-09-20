Las familias de un colegio de A Coruña califican de "extrema" la situación tras la rotura de parte de la cubierta

Entrada del CEIP Cidade Vella Quintana

El CEIP Cidade Vella de A Coruña es uno de esos colegios de la ciudad que, con motivo de obras en sus instalaciones, han tenido que acoger a alumnos en el centro antes de retirar los andamios. Y, si bien a principios de este mes de septiembre desde el AMPA celebraban las actuaciones de mantenimiento que estaba ejecutando el Ayuntamiento, varios días, después un incidente en el techo del centro despertó de nuevo las alertas en las familias, quienes califican de "extrema" la situación actual del centro.

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Según explicaron desde la asociación de padres, fue precisamente durante las obras de mantenimiento en el centro cuando, el pasado 10 de septiembre una piedra de grandes dimensiones atravesó parte de la cubierta de una de las dependencias del colegio -a escasos metros de las aulas- en pleno horario lectivo. A pesar de que afortunadamente no se registraron heridos ni daños personales de consideración para los operarios ni para la comunidad educativa, desde el AMPA denuncian que "se rozou a traxedia e que este feito confirma o risco real ao que se expoñen a diario os nenos e o profesorado". No obstante, tal y como explicó el Ayuntamiento, las piedras de grandes dimensiones se las dejaron allí los obreros de la Xunta la última vez que se subieron al tejado.

Ante la gravedad del último desprendimiento, las familias exigen la convocatoria urgente de una reunión a tres bandas (AMPA y consellería y concejalía de Educación), para "garantir a seguridade das instalacións e desbloquear o conflito". En este sentido, las familias instan, además, que el encuentro cuente con la presencia y mediación de una auditoría técnica independiente que evalúe el estado real del edificio. Así, el AMPA pide una evaluación urgente de los parámetros afectados que garantice que es un espacio seguro para la vuelta del alumnado y los docentes a las aulas.

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Reforma integral

Desde el curso 2024-25, las familias llevan denunciando el estado del colegio de la Ciudad Vieja. De hecho, durante el verano del año pasado, las propias familias contrataron una empresa para reparar y pintar algunas partes del recinto ante el "caso omiso de las administraciones". Todo se agravó cuando la semana pasado uno de los alumnos de Primaria recibió cinco puntos de sutura en el pómulo por impactar contra una estructura afilada y oxidada que hace tiempo que, entre otros aspectos, venían reclamando los padres del Cidade Vella: “Cuando los adultos se tiran la pelota, los niños son los que acaban heridos”, comunicó el AMPA en redes sociales junto a una foto de la herida del alumno del colegio coruñés.

En su visita al centro, el director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Álvarez, explicó que las deficiencias del colegio son "resultado directo de la no realización de las tareas de conservación y cuidado periódicas que le competen al Ayuntamiento", al que instó a asumir sus responsabilidades de mantenimiento. En este sentido, recordó que este tipo de trabajos en los colegios de Educación Infantil y Primaria son competencia municipal según el Acuerdo de Colaboración entre la Consellería de Educación y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp). También destacó que el Gobierno gallego invirtió 400.000 euros en diferentes mejoras en este colegio coruñés, entre ellas el relevo de la cubierta y parte de la renovación de las ventanas del centro.

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El Ayuntamiento, por su parte, ya se encuentra realizando diferentes labores de mantenimiento en el centro, como la instalación de la línea de vida en el tejado y en las bajantes, con el objetivo de frenar el problema de filtraciones. Sin embargo, las familias del colegio creen que estas actuaciones son "insuficientes" y que el colegio necesita una reforma integral. Un aspecto que también secunda Inés Rey, quien en el inicio de curso con motivo de informar de las mejoras en verano en 23 centros educativos de la urbe, exigió a la Xunta que ponga en marcha un plan de rehabilitación integral para aquellos colegios públicos que así lo precisen. “Nosotros trabajamos, investimos y detectamos las necesidades en los colegios, mientras seguimos esperando la respuesta de la Xunta de Galicia”, comentó la regidora.