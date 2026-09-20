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A Coruña

Las carabelas portuguesas vuelven a las aguas de A Coruña

Varios ejemplares fueron avistados en la zona de O Parrote y la playa de San Amaro

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
20/09/2026 10:57
Varias carabelas portuguesas en la zona de San Amaro y O Parrote
Varias carabelas portuguesas en la zona de San Amaro y O Parrote
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El buen tiempo de este fin de semana, con temperaturas cerca de los 30 grados, ha animado a muchos coruñeses a acudir a las playas, pero algunos de ellos se han llevado una desagradable sorpresa: las carabelas portuguesas han vuelto a A Coruña.

La ciudad había vivido una de las temporadas de baño más tranquilas, donde apenas hubo grandes incidencias, lo que se explica, en gran parte, por la ausencia de medusas que otros años habían sido las grandes protagonistas del verano.

Pero a las puertas de cerrar la temporada estival, las carabelas han hecho presencia en varias zonas de la ciudad este sábado. Así lo denunciaron varios ciudadanos, tanto en redes sociales como en la app Medusa Alert

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A Coruña cierra el día 15 una de sus temporadas de baño más tranquilas

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En concreto, los ejemplares fueron avistados en la zona del dique de abrigo, la plataforma de baño de O Parrote y la zona de San Amaro. En el área metropolitana, también se localizó un ejemplar en la playa de Mera.  

Desde el Grupo Hábitat Natural confirman la presencia de physalia physalis en las zonas de baño de la ciudad, con varios registros en las últimas semanas. 

Bien es cierto que no es la primera vez que las carabelas aparecen este verano, aunque lo hicieron también de forma puntual, sin grandes bancos, lo que hizo que no fuese necesario tomar medidas extraordinarias.

En lo que va de mes de vigilancia, los socorristas han registrado cerca de 40 casos, como cortes o golpesLimpieza e inauguración de la zona de baño y hostelería del Parrote

O Parrote se convierte en la zona de baño con más incidencias tras la introducción de la plataforma

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