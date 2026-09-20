La trova de Silvio Rodríguez cautiva a A Coruña con el sonido de los recuerdos y la libertad

El artista cubano Silvio Rodríguez, ayer, en el Coliseum patricia g. fraga

Bajo los versos a guitarra y las letras profundas de Silvio Rodríguez no solo se esconde un cantautor lleno de talento que marcó –y todavía marca– a varias generaciones de hispanohablantes, también una introspección personal y un existencialismo social y, por supuesto, revolucionario, capaz de cautivar hasta a los que se consideran poco románticos allá donde vaya. Ayer, en A Coruña, al cubano solo le bastó un micrófono y una guitarra para enamorar a los presentes con la música de los recuerdos y la libertad.

Puntual a su cita, el artista cofundador a finales de los 60 de la Nueva Trova Cubana, deleitó con más de dos horas de concierto a unas 7.000 personas que en cuestión de horas agotaron las localidades del multiusos herculino en su vuelta a la ciudad, diez años después de su última visita. En su reencuentro con el público gallego, el cantautor, después de casi seis décadas de trayectoria, sigue buscando nuevas formas de decir. Prueba de ello es la reciente colaboración con la cantante Uxía en ‘O teu nome é bandeira’, un homenaje a Begoña Caamaño.

Las dedicatorias

Y, como de homenajes iba la cosa, Silvio Rodríguez tan solo tuvo tiempo de contar rápidamente la ‘Historia de las sillas’ para leer un fragmento de un poema de José Martí, “el apóstol de la libertad de Cuba”. Lo que provocó el furor de muchos de los asistentes, quienes no tardaron en entonar el primer “¡Viva Cuba!”. Aunque el primer aplauso coordinado –y posteriormente cantado a capella– se lo llevó ‘Sueño con serpientes’, una metáfora de aquellos desafíos o vicios que el individuo se ve obligado a afrontar en su vida cotidiana.

‘Virgen de occidente’, ‘Viene la cosa’ y ‘En cuál de esos planetas’ fueron los siguientes temas que entonó el cantautor, antes de la segunda dedicatoria de la noche: ‘Más porvenir’. “Esta canción está dedicada a dos personas extraordinarias: Pepe Mujica, y su compañera, Lucía Topolansky. Está basada en cosas que él decía y en actitudes de él que me marcaron”, apuntó. Con el tercer homenaje de la noche, llegó el ecuador del concierto. Esta vez, el cantautor se levantó para interpretar ‘La belleza’, de Luis Eduardo Aute, todo un himno de la poesía iberoamericana y una crítica a la violencia y el poder. En su primer verso, “enemigo de la guerra…”, Silvio Rodríguez provocó el paroxismo colectivo de los más fanáticos y, sobre todo, de aquellos cubanos presentes inundados por la nostalgia de su tierra natal que Silvio lleva tatuada allá donde canta.

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El tono político del cubano se trasmitió rápidamente al público, quienes, después de la lectura de un fragmento del poema ‘Halt!’, de Luis Rogelio Nogueras, corearon “Palestina vencerá” con muchas de las banderas presentes en alto. Con ‘Venga la esperanza’, los presentes ya sabían que se acercaba el final. Pero todavía faltaba el tradicional e indispensable ‘Ojalá’. Y, a decir verdad, seguro que fueron muchos los que pensaron que ojalá no vuelva a tardar diez años en regresar a A Coruña, una ciudad a la que fue capaz de entregar una canción ‘Por quien merece amor’.