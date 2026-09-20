La Aesia rechaza desde A Coruña que la IA esté "desbocada": "Necesitamos más transparencia y responsabilidad"

Trabajadores de la Aesia Quintana

El director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) -con sede en A Coruña-, Alberto Gago, ha rechazado, en una entrevista a Europa Press, que la Inteligencia Artificial (IA) esté "desbocada", aunque considera que se necesita "más transparencia, más responsabilidad". También insta a conocer esta tecnología. "Para que seas tú el que la controle y ella no te controle a ti", recalca.

"La IA hay que desplegarla basándose en tres 'eses': el sentido, para qué la queremos desplegar y para qué no; la seguridad y la sostenibilidad".

"Con el marco que tenemos en Europa y con las instituciones que estamos velando, no está desbocada, necesitamos más transparencia, más responsabilidad, más confianza, más interacción entre sector privado y público para generar esa confianza", incide.

Sobre las advertencias desde los desarrolladores de la misma, considera que no es "para preocuparse". "No es que esté descontrolada, siempre es un humano que decide si despliega esa IA", añade para precisar que desde la Aesia defienden "que tiene que haber una supervisión humana antes de desplegarla para que sea seguro, responsable y confiable".

En este sentido, recalca que el Gobierno de España está trabajando en una serie de pilares como la creación de la Aesia y un reglamento "que se consiguió adoptar como primera ley internacional para una IA responsable".

La Aesia solicita al Gobierno local que le ceda más espacio en su sede de la Casa Veeduría Más información

"Estamos en el camino correcto", asevera sobre las actuaciones impulsadas a este respecto por el Ejecutivo central. Y es que para el director de la Aesia lo importante es actuar con "regulación" pero también con "transparencia algorítmica y responsabilidad", insiste en alusión a los máximos responsables de las compañías en este ámbito.

"Cuando desarrollas la IA tienes que ser responsable para que respete los derechos fundamentales y respete tu salud, si eso no pasa tienes que asumir las consecuencias, los proveedores tienen que tener confianza de que su IA es segura", insiste.

Con todo, señala que, en su opinión, no se está desplegando la misma "demasiado rápido", pero remarca que todo debe hacerse bajo el criterio de responsabilidad. "Si ves que puede generar un daño, no la despliegues", apunta para precisar que evitar eso es lo que busca el reglamento impulsado en España, así como otras políticas promovidas desde el Gobierno.

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Al mismo tiempo, explica que desde la Aesia han probado "12 sistemas de IA de alto riesgo en sectores como salud, el empleo o infraestructuras críticas". "Y hemos verificado si esos sistemas son seguros". De esa experiencia, han salido unas guías de implementación "que le dicen a los proveedores cómo aterrizar los conceptos legales del reglamento" y los pasos para una implementación "confiable".

Por otra parte, afirma que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial desarrolla una labor de "alfabetización" en este ámbito, además de contar con un "buzón abierto 24 horas". "Con respuesta a preguntas de todo tipo, empresas, ciudadanos, gente que ha tenido problemas con la IA y generamos esa cultura para que se entiendan los beneficios de la tecnología -hay muchos, concreta- pero que se sepan cuáles son sus derechos ante los riesgos o las consecuencias negativas".

Del buzón, especifica que se pasó de recibir en el primer año entre 500 y 700 preguntas a entre 1.200 y 1.300 en los seis primeros meses de este.

Junto a esto, subraya la labor con empresas pero, en particular, con pymes y micropymes, para que sepan cómo usar esta nueva herramienta y cómo ejecutar el reglamento. También las obligaciones que tienen "desde el sector más grande al más pequeño"

A ello suma la apertura de una cuenta en Instagram o un Laboratorio de Ideas, que incluye sesiones con la ciudadanía. "Vamos a intentar llegar a toda España para estar en contacto con el ciudadano de a pie, para que sepan cómo utilizar esta tecnología mejor y defender sus derechos de una manera más fehaciente".

En particular, cita iniciativas como un Trivial Pursuit de IA para jóvenes. Esto en el marco de actuaciones impulsadas por este organismo público encargado de garantizar que el desarrollo y uso de la misma en España sea ético.

Mientras, considera "una buena señal" que máximos responsables de las principales compañías "se estén dando cuenta de la necesidad de transparencia, de auditores independientes y de desarrollarla con responsabilidad".

A la ciudadanía le traslada, a su vez, un mensaje de "tranquilidad" con un marco europeo "que les protege e instituciones que velan por sus derechos". "Aprendamos de la IA, alfabetizémonos", insiste también para explicar que el Laboratorio de Ideas de la Aesia trabaja en "la desinformación generada con IA, la protección de menores, la lucha contra la violencia de género y el impacto generado en el mercado laboral".