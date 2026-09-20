Un momento del simulacro de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, la bahía coruñesa se convertía en un campo de pruebas para demostrar la eficacia de los servicios de emergencia ante un desastre marítimo. Por tierra, mar y aire, 250 personas participaron en el simulacro, que consistía en una supuesta colisión entre un mercante y un petrolero. Hace 75 años, en 1951, un choque de dos camiones y un tranvía de la línea de Sada dejaba tres heridos leves en los viajeros y desperfectos graves en los turismos.

Hace 25 años | Simulacro del rescate de un petrolero en plena bahía coruñesa

Los coruñeses se vieron sorprendidos por un enorme ajetreo en el puerto. Un simulacro de una colisión entre dos barcos hizo pensar a algunos viandantes que estaban siendo los testigos de un segundo “Mar Egeo”. Tras comprobar que se trataba de un accidente ficticio no dudaron en buscar un buen sitio para disfrutar de las evoluciones de los equipos de rescate. La voz de alarma fue el punto de partida del simulacro que tuvo lugar en aguas de la bahía. El aviso de una colisión entre un mercante y un petrolero puso en marcha una compleja maquinaria que demostró su eficacia en las emergencias. La evacuación en helicóptero de dos heridos y de doce por mar supusieron el inicio de las operaciones de salvamento. Después se activaron los dispositivos de lucha contra la contaminación. Embarcaciones y camiones cisternas colaboraron con la colocación de barreras flotantes en las playas de Riazor, San Amaro, el Orzán y en los pantalanes de Repsol. Las operaciones sirvieron para frenar el supuesto derrame de 1.000 toneladas de crudo.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Varios heridos en el choque de dos camiones y un tranvía de Sada

Sobre las once de la mañana, cuando viajaba en dirección a Montrove, el camión matrícula PO-3555 perdió la dirección y chocó contra un remolque del tranvía número 61 de la línea de Sada que en la misma dirección iniciaba la subida a la cuesta próxima al Sanatorio Marítimo de Oza, en la carretera de Los Castros al Pasaje. Como consecuencia de ello, el tranvía arrastró durante buen trecho al camión, causando la consiguiente alarma entre los viajeros, en su mayoría mujeres de los pueblecitos próximos que regresaban de sus quehaceres en la capital. A unos metros, y en dirección contraria, se detuvo un camión cuyo conductor al observar los sucedido intentó situar dicho vehículo fuera del alcance de los que entraran en colisión, pero no fue posible evitar que él también chocara, como consecuencia de lo que fue violentamente arrancada toda la parte lateral del remolque llevándose inclusive asientos del mismo. Dadas las características del choque, resulta sorprendente el hecho de que tan sólo se produjeran tres heridos leves en los viajeros del tranvía. El camión y el remolque y el otro coche sufrieron desperfectos.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego