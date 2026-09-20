Gonzalo Ortiz | “La Ciudad Vieja es el mejor sitio de España para vivir tranquilo; aquí tenemos de todo”

Gonzalo Ortiz, en el jardín de San Carlos German Barreiros

Gonzalo Ortiz (A Coruña, 1946) es un coruñés del epicentro mismo de esta capital. Su hábitat natural es la Ciudad Vieja, en donde vivió desde los cuatro años y a donde volvió después de su etapa en Madrid. Se confiesa un enamorado de su barrio, de A Coruña y también del Deportivo. “Soy socio de oro y ya me llevaba mi padre a los cinco años”, explica. Como economista, su trabajo más visible fue el que desempeñó en la Cámara de Comercio, en donde estuvo más de cincuenta años.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de su ciudad?

Yo nací en Monte Alto, en la avenida de Hércules y, cuando tenía cuatro años, nos trasladamos a la Ciudad Vieja, a la calle Damas, al lado del primer ayuntamiento que tuvo La Coruña. Tengo recuerdos de los cuatro años, de que me había mordido un perro en un leirón enfrente de mi casa, porque todavía no estaba todo construido entonces.

¿Dónde fue al colegio?

El primer colegio fue en unas monjas que se llamaban las Hijas de Cristo Rey. El segundo, la Academia del Ángel, donde hice el ingreso y todo el bachillerato y peritaje mercantil. Entonces había unos planes de estudio que te permitían ir compaginando. Después pasé a la Escuela de Comercio, que luego se convirtió en Escuela de Empresariales.

¿Qué tal estudiante era?

Era el repelente niño Vicente (risas). El típico que nunca suspendió nada.

¿Y qué quería ser de mayor?

La verdad es que no tenía vocaciones muy definidas. Tenía claro lo que no. No quería ser médico porque la sangre me volvía loco y las letras me tiraron, pero más de mayor. Al estudiar tan joven peritaje mercantil, me empezó a interesar la economía. Y, al acabar, dije: “Pues, Económicas”. Pero es que en Galicia no había. Mi padre, que trabajaba en la Diputación, se movió, así que nos fuimos a Madrid y nos recibió el ministro Legaz Lacambra. No me querían dejar estudiar por ser muy joven pero no sé qué orden dio, que me quedé en Madrid. Fue una gran suerte. Siempre he tenido suerte en la vida, lo reconozco.

Yo me crié correteando por la plaza de Azcárraga con José María Castellano y Rachid El Mizzian. El sitio que más nos tiraba para jugar era la casa de Lucianito Puga

¿Cómo fue la experiencia de ser profesor con Fuentes Quintana?

En cuarto me dijo: “¿Usted quiere ser profesor?”. Y yo le contesté: “Es un honor para mí, faltaría más”. Y allí estuve, con él y Luis Ángel Rojo.

¿El que luego fue gobernador del Banco de España?

Sí. Y con José Luis Méndez. Lo que pasa es que a Méndez se le murió su padre y se tuvo que venir para hacerse cargo de las representaciones que tenía. Entonces lo llama Fuentes Quintana y le dice que se jubila el director de la Caja de Ahorros de Ferrol y que él era un tío bárbaro para eso. Al año siguiente, me llama Méndez diciendo que en el Banco Industrial del Noroeste querían crear un departamento de economía.

Y se volvió para aquí...

Sí. Ya estaba en la Cámara de Madrid y me dieron una excedencia de diez años, que eso es algo que no había visto yo en la vida. Luego, más tarde, volvería a la cámara de comercio, pero a la de La Coruña y a la Escuela de Empresariales. Me llamó Juan Ramón Quintás porque era catedrático en Santiago. Aún no existía la Facultad en Coruña. Dejé de golpe el banco y me fui a la Cámara de Comercio mediante una oposición.

Y ahí estuvo muchos años...

Toda vida: 51 años.

¿Por qué ha elegido este sitio para hacer la foto?

Yo vengo al jardín de San Carlos a leer. Ahora estoy con las ‘Meditaciones’ de Marco Aurelio. Mi señora madre, que tiene 99 años y medio, se viene con su bastón o su andador todos los días. Antes, con los olmos, era más entrañable, ahora tiene demasiada claridad. Me da una pena tremenda esa muralla con esa red desde hace dos años. Pero, bueno, algún día se arreglará. Yo amo la Ciudad Vieja y La Coruña tremendamente. Sé que suena un poco romántico y ampuloso...

Hay tópicos, pero son verdad: somos muy acogedores y la gente se va encantada aunque ese día haya llovido. Tenemos un carácter diferencial

Especialmente para un economista...

Sí, somos más fríos, más utilitaristas... pero es verdad. Amo La Coruña profundamente. Y la Ciudad Vieja, lo que más. Yo me crié correteando por la plaza de Azcárraga con José María Castellano y Rachid El Mizzian, que era el hijo de un militar que Franco nombró capitán general aquí en Coruña. Y el sitio que más nos tiraba para jugar era la casa de Lucianito Puga, que también venía con nosotros. Castellano se quedó prendado de esa casa y, en cuanto pudo, la compró. Era su obsesión.

¿Qué es lo que le enamora tanto de la Ciudad Vieja?

La Ciudad Vieja es una ciudad en sí. Si te fijas, tienes de todo. No hacía falta salir de aquí pero, además, en un entorno entrañable: pocos coches pasaban, jugábamos a la pelota en la calle... Y ahora es lo mismo, pero más.

¿Cómo más?

Yo tengo cuatro hijos y diez nietos. Y todos han vivido aquí. El mejor centro de salud que existe es el del Abente y Lago. Tienes un montón de especialidades y, si te encuentras muy mal, está el hospital. Tenemos las mejores iglesias, unas placitas estupendas. Tenemos la Hípica y la Solana; soy socio de las dos. Este es el mejor sitio de España para vivir tranquilo, aquí tenemos de todo.

Igual algún supermercado...

Estamos en ello. Acaba de abrir una tienda nueva en la cuesta de Santiago...

¿Ha cambiado mucho la Ciudad Vieja desde que era pequeño?

El cuidado cultural e histórico-artístico brilla por su ausencia. La gente tropieza y se cae por el pavimento. Ahora parece que se va a remodelar y arreglar la plaza de las Bárbaras. Tiene mucho margen de mejora la Ciudad Vieja, pero tenemos un orgullo de ser de aquí.

¿Y qué es lo peor del barrio?

Creo que el tipo de feria medieval que tenemos.

¿De qué presume usted como coruñés?

Hay tópicos, pero son verdad: somos muy acogedores y la gente se va encantada aunque ese día haya llovido. Tenemos un carácter diferencial. Los lucenses son los que más me lo dicen.

Cuando ha estado fuera, ¿qué echaba de menos?

El mar. Ese olor que parece que no pero se nota una barbaridad.

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué época iría?

Pues la verdad es que no me había parado a pensarlo. Me gustaría ir a un tiempo más atrás, para ver cómo era esto... Yo creo que cuando aparecen los primeros galleguistas.